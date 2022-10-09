في رقم قياسي جديد.. رونالدو يصل لهدفه رقم 700 مع الأندية

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نجح المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، في تسجيل هدفه رقم 700 في مسيرته مع الأندية، خلال مواجهة فريقه أمام إيفرتون ضمن الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز مساء اليوم الأحد في رقم قياسي جديد.
وأحرز رونالدو هدف مانشستر يونايتد الثاني في شباك إيفرتون، بالمباراة الجارية على ملعب "جوديسون بارك".
وشارك رونالدو بديلًا في الدقيقة 29، حيث قام إريك تين هاج باستبدال أنتوني مارسيال.
وجاء هدف رونالدو في الدقيقة 44 بعد تمريرة من البرازيلي كاسيميرو وصلت للبرتغالي.
يعد ذلك الهدف رقم 700 لرونالدو في مسيرته الكروية مع الأندية، والأول له هذا الموسم في البريميرليج.
وأصبح كريستيانو رونالدو أول لاعب في التاريخ يسجل 700 هدف في مسيرته بحسب أوبتا.
▪️ 450 هدفًا مع ريال مدريد
▪️ 144 هدفًا مع مانشستر يونايتد
▪️ 101 هدفًا مع يوفنتوس
▪️ 5 أهداف مع سبورتنغ لشبونة