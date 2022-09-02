تحذيرات من ظهور أوبئة جديدة أخطر من كورونا.. ماذا سيحدث؟

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حذر مسؤولون في مجال الصحة بالبيت الأبيض، من ظهور أوبئة جديدة قد يتبين أنها أخطر من كوفيد- 19 في تقرير يراجع جهود الاستعداد لـ “احتمالية كبيرة” لحدوث حالات تفشي خطيرة مستقبلا، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس.
وبينما تضغط إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن مرارا من أجل تمويل مكافحة هذه النوع من التهديدات، لم يخصص له الكونجرس المزيد من الأموال بعد. استعدادت أمريكا لتهديدات ظهور أوبئة جديدة وفي ذات الوقت، تبدأ مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها عملية إعادة تنظيم مبنية على الدروس المستفادة خلال كوفيد- 19، ويتم منح هيئة حكومية أخرى صلاحيات جديدة، للمساعدة في تنسيق الاستجابة للطوارئ الصحية. وذكر مسؤولون من إدارة بايدن في مكتب البيت الأبيض لسياسة العلوم والتكنولوجيا ومن فريق الاستجابة في تقرير: “رغم الخسائر الفادحة على مدار نحو ثلاث سنوات ماضية، كانت كوفيد- 19 جائحة معتدلة”.