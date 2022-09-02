رسميا.. ليفربول يبرم صفقة في اللحظات الأخيرة من الميركاتو

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أعلن نادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، مساء يوم الخميس، رسميا ضمه البرازيلي آرثر ميلو على سبيل الإعارة من نادي يوفنتوس في اللحظات الأخيرة قبل إغلاق نافذة الانتقالات الصيفية 2022
وقال نادي ليفربول عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر": "نعم، لاعب وسط جديد كما تمنى الجميع.
يسعدنا الإعلان عن ضم اللاعب آرثر ميلو من نادي يوفنتوس الإيطالي على سبيل الإعارة حتى نهاية موسم 2022-23".
بينما أفاد نادي يوفنتوس في بيان رسمي، بأن الإعارة ستكون للفترة المتبقية من الموسم (2022-2023)، وتمت مقابل مبلغ 4.5 مليون يور، ومكافآت بقيمة 0.3 مليون يورو، إضافة إلى ذلك، تنص الاتفاقية على وجود خيار شراء آرثر مقابل 37.5 مليون يورو تدفع في سنتين ماليتين.
وانضم آرثر ميلو إلى صفوف يوفنتوس، في سبتمبر 2020، قادما من نادي برشلونة، ودافع عن ألوان "البيانكونيري" في 63 مباراة وسجل هدفا واحدا فقط خلالها.
بدأ آرثر (26 عاما) مسيرته الاحترافية في فريق غريميو البرازيلي، وشارك في 50 مباراة خلال أربعة مواسم مع نادي بورتو أليغري قبل أن يضمن الانتقال إلى برشلونة في 2018.
وقضى البرازيلي عامين في ملعب "كامب نو"، وتوج مع الفريق الكتالوني بلقب بطل الدوري الإسباني وكأس السوبر الملك، حيث مثل النادي في 72 مناسبة في جميع المسابقات وسجل 6 أهداف.
وشارك آرثر في 22 مباراة دولية مع منتخب البرازيل حتى الآن، ورفع كأس كوبا أمريكا في 2019 إلى جانب مواطنيه حارس المرمى أليسون بيكر والمهاجم روبرتو فيرمينو، قبل أن ينضم إليهما الآن في ليفربول.