منتخبنا الوطني للناشئين يتأهل للمربع الذهبي ببطولة كأس العرب

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تأهل منتخبنا الوطني تحت 17 عاما لنصف نهائي بطولة كأس العرب للناشئين 2022، بعد فوزه على المنتخب السوداني بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم في ملعب مستغانم بمدينة وهران الجزائرية.
وسجل لمنتخبنا هدفه الاول بالدقيقة 24 من الشوط الاول من ضربة جزاء نفذها باتقان انور حسين الطريقي.
وشهد الشوط الثاني هجمات متبادلة بين المنتخبين، وفشل المنتخب السوداني في تعديل النتيجة لتنتهي المباراة بفوز منتخبنا بهدف نظيف..
ويواجه منتخبنا في المربع الذهبي الفائز من مباراة مصر والمغرب في المباراة التي ستقام غدا الجمعة.
وكان المنتخب الجزائري تأهل لنصف نهائي بعد فوزه على تونس بركات الترجيح بنتيحة 3-1، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.