مصنع رقائق إلكترونية أمريكي لــ”كسر ظهر الصين”.. بايدن يعلن التدشين بـ 15 مليار دولار

الخميس 01 سبتمبر-أيلول 2022 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - وكالات

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أشاد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الخميس بخطط شركة Micron، الشركة المصنعة لرقائق أشباه الموصلات ومقرها ولاية أيداهو، لاستثمار 15 مليار دولار لبناء منشأة جديدة في بويز بعد تمرير تشريع من الحزبين في وقت سابق من هذا الشهر.

– بايدن يعلن عن مصنع رقائق أمريكي

قال بايدن: “إعلان ميكرون اليوم هو فوز كبير آخر لأمريكا”، في إشارة إلى الاستثمارات الأمريكية الأخيرة التي أعلنت عنها تويوتا وهوندا وكورننغ.

وأضاف بايدن: “في مستقبلنا، سنصنع (السيارات الكهربائية) والرقائق، والألياف الضوئية، ومكونات مهمة أخرى هنا في أمريكا”.

وأعلنت شركة “Micron”، صباح الخميس عن استثمار ما يقرب من 15 مليار دولار حتى عام 2030 لبناء مصنع لتصنيع الرقائق الإلكترونية، في بويز، حيث يقع المقر الرئيسي للشركة.

وقالت الشركة: “ستكون هذه أول وحدة تصنيع ذاكرة جديدة يتم تصنيعها في الولايات المتحدة منذ 20 عاماً، مما يضمن الإمداد المحلي للذاكرة المتطورة المطلوبة لقطاعات السوق مثل السيارات ومركز البيانات، مدعوماً بتسريع اعتماد الذكاء الاصطناعي و 5 G”. بالوضع الحالي.

ويذكر أن مسؤولي إدارة بايدن حذروا لأشهر من سلسلة التوريد ومخاطر الأمن القومي إذا لم يستثمر الكونغرس في التصنيع المحلي للرقائق المستخدمة لتشغيل أجهزة الكمبيوتر والسيارات والأجهزة المنزلية الرئيسية، بحجة أن الولايات المتحدة ستصبح معتمدة بشكل كبير على