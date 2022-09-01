زعيم المليشيات يستعرض عضلاته على شاطئ الحديدة

الخميس 01 سبتمبر-أيلول 2022 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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جددت بعثة الأمم المتحدة "أونمها" مطالبتها جماعة الحوثين بإخلاء مدينة الحديدة من المظاهر المسلحة، بناء على إتفاق استوكهولوم الموقع بين الحكومة اليمنية والحوثيين في 2018م.

وعبرت البعثة في تغريدات لها على موقع تويتر، عبرت عن قلقها البالغ إزاء الاستعراض العسكري الذي جرى في مدينة الحُديدة اليوم، معتبرة العرض خرقاً لاتفاق الحديدة.

وأضافت "تراقب البعثة الوضع عن كثب وتكرر مناشدتها لقيادة أنصار الله أن تحترم بالكامل التزاماتها بموجب الاتفاق، لا سيما فيما يتعلق بالحفاظ على المدينة خالية من المظاهر العسكرية".

وشددت على "بذل كل جهد لضمان حماية السكان المحليين من خلال التنفيذ الكامل للاتفاق".

واليوم الخميس، نظمت جماعة الحوثي، عرضا عسكريا في محافظة الحديدة، بحضور رئيس ما يسمى بـ "المجلس السياسي" للحوثيين مهدي المشاط، فيما ألقى زعيم الحوثيين كلمة أثناء العرض العسكري.

وعمدت الجماعة خلال الأيام والأسابيع الماضية، لتنظيم عروض عسكرية بعدد من المحافظات، بالتزامن مع الهدنة التي تشهدها البلاد برعاية أممية.

ويوم أمس الأول، حثت أونمها "القيادة الحوثية على احترام بنود اتفاق الحُديدة والامتناع عن الأعمال التي قد تسهم في التصعيد، وذلك لصالح جميع اليمنيين". معبرة عن قلقها البالغ للتواجد العسكري الكبير في مدينة الحُديدة خلال الأيام الماضية، مشددة على "أن تبقى الحُديدة خالية من المظاهر العسكرية، كما تم الاتفاق عليه في ستوكهولم".