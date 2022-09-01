أربعون رحلة دولية يوميا ستمر من منفذ الوديعة .. ترتيبات جديدة

الخميس 01 سبتمبر-أيلول 2022 الساعة 06 مساءً / مأرب برس-خاص

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ناقش القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري فارس شعفل ،اليوم، مع وكلاء ومدراء مكاتب شركات نقل الركاب المحلية والدولية في العاصمة عدن،آلية ترتيب و تنظيم تسيير الرحلات الدولية عبر منفذ الوديعة البري، لتقليل الازدحام في المنفذ .

ووجه القائم بأعمال رئيس الهيئة، بتشكيل لجنة من الهيئة ومكاتب النقل لترتيب جدول محدد لتسيير رحلات مكاتب الشركات بواقع ٤٠ رحلة باليوم تتوزع على المكاتب بحسب توقيت مختلف بكل رحلة لمنع حدوث ازدحام مستقبلا..

مشدداً بضرورة نقل مقرات المكاتب الرئيسية للشركات إلى العاصمة عدن، كونها المقر الرسمي لمؤسسات الدولة والحكومة الشرعية للبلاد.

وأشار شعفل، على ضرورة إلتزام الشركات بالتأمين على الحافلات والتعامل بوضوح ومسؤولية وانضباط وفق اللوائح المنظمة للعمل والإهتمام بالفحص الدوري والصيانة المستمرة للحافلات وتوفير وسائل الراحة والسلامة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

حضر اللقاء مدير عام التراخيص ماجد الميسري ومدير عام الشؤون الفنية زياد محمود ومدير عام مكتب رئيس الهيئة احمد العبادي.