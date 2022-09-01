بشرط وحيد ...تويتر يسمح أخيراً لمشتركيه بتعديل تغريداتهم أربعون رحلة دولية يوميا ستمر من منفذ الوديعة .. ترتيبات جديدة وزير الدفاع يعقد إتفاقا جديدا مع اللجنة الدولية للصليب الاحمر في اليمن اليمن في مواجهة السودان.. الجماهير اليمنية تترقب والمدرب البعداني يتحدث عن مباراة مختلفة تماما عاجل: أنباء عن اغتيال عضو سابق في مجلس النواب بالعاصمة صنعاء اختتام زيارة للمبعوث الأممي الخاص باليمن الى الرياض.. ما الجديد؟ طارق صالح معلقا على أحداث العراق: صنعاء ليست بعيدة عن بغداد والله غالب على أمره تفاصيل جريمة بشعة في شبوة.. التمثيل بجثة ضابط في الجيش الوطني بعد أن وقع أسيرا بيد المليشيات التابعة للانتقالي احصائية بضحايا الحرب من الأطفال في اليمن.. ونصف الشعب بحاجة لرعاية صحية ميزات جديدة طال انتظارها… هل يمكن استعادة رسائل واتس آب المحذوفة؟ .. أم اختفت إلى الأبد
ناقش القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري فارس شعفل ،اليوم، مع وكلاء ومدراء مكاتب شركات نقل الركاب المحلية والدولية في العاصمة عدن،آلية ترتيب و تنظيم تسيير الرحلات الدولية عبر منفذ الوديعة البري، لتقليل الازدحام في المنفذ .
ووجه القائم بأعمال رئيس الهيئة، بتشكيل لجنة من الهيئة ومكاتب النقل لترتيب جدول محدد لتسيير رحلات مكاتب الشركات بواقع ٤٠ رحلة باليوم تتوزع على المكاتب بحسب توقيت مختلف بكل رحلة لمنع حدوث ازدحام مستقبلا..
مشدداً بضرورة نقل مقرات المكاتب الرئيسية للشركات إلى العاصمة عدن، كونها المقر الرسمي لمؤسسات الدولة والحكومة الشرعية للبلاد.
وأشار شعفل، على ضرورة إلتزام الشركات بالتأمين على الحافلات والتعامل بوضوح ومسؤولية وانضباط وفق اللوائح المنظمة للعمل والإهتمام بالفحص الدوري والصيانة المستمرة للحافلات وتوفير وسائل الراحة والسلامة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
حضر اللقاء مدير عام التراخيص ماجد الميسري ومدير عام الشؤون الفنية زياد محمود ومدير عام مكتب رئيس الهيئة احمد العبادي.