اختتام زيارة للمبعوث الأممي الخاص باليمن الى الرياض.. ما الجديد؟

الخميس 01 سبتمبر-أيلول 2022 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-وكالات

عدد القراءات 539

اختتم المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ زيارة له إلى الرياض لبحث تطورات الهدنة في اليمن.

وقال مكتب المبعوث في تغريدة له على تويتر، امس الاربعاء إن هانس ناقش مع مسؤولين يمنيين وسعوديين التطورات في اليمن، وفتح الطرق في تعز لتخفيف الأوضاع الإنسانية.

وكثف غروندبرغ لقاءاته بقيادات الشرعية ضمن مساعيه الرامية إلى توسيع الهدنة العسكرية والإنسانية وتثبيتها، ومحاولة احتواء التصعيد الناجم عن الهجوم الحوثي الأعنف غرب مدينة تعز.

وكان غروندبيرغ قد قال إن هجوم مليشيا الحوثي غرب تعز يهدد بتفاقم الأوضاع الإنسانية للمدنيين بشكل خطير.

ودعا الوسيط الدولي في بيان له جميع الأطراف إلى اغتنام الفرصة التي تُتيحها الهدنة، لإظهار الالتزام الكامل بإنهاء النزاع.

وفي وقت سابق، أكد المبعوث الأممي حرصه على معالجة كل الخروقات، من خلال آلية مشتركة تضمن الالتزام بوقف إطلاق النار، مشيرا إلى مواصلة الجهود الرامية للتوصل إلى هدنة موسعة، وإيجاد طريق للمضي قدما في عملية السلام.

بدوره اعتبر السفير البريطاني لدى اليمن "ريتشارد أوبنهايم" هجوم ميليشيا الحوثي على منفذ الضباب في مدينة تعز يعد انتهاكاً للهدنة.

وجدد في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر دعوته لجميع الأطراف إلى المشاركة مع لجنة التنسيق العسكرية التي تيسرها الأمم المتحدة في الأردن.

وقال إنه التقى الناطق باسم الميليشيا محمد عبدالسلام في سلطنة عمان لمناقشة الهدنة، بما في ذلك إعادة فتح طرق تعز ودفع رواتب المدنيين والمتقاعدين.

وفي وقت سابق أعربت كلٌ من الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا والاتحاد الأوروبي عن قلقهم إزاء الهجوم الدامي الذي شنته مليشيا الحوثي على منفذ الضباب غربي مدينة تعز.

ويوم امس أكدت المملكة العربية السعودية، دعمها لجهودَ الأمم المتحدة في اليمن، وجهود فريق الخبراء الأممي المعني باليمن في تنفيذ ولايته، مؤكدة على أهمية التزام الحوثيين ببنود الهدنة الحالية التي ترعاها الأمم المتحدة.

كما أكدت على سرعة فتح الطرق في تعز لتخفيف المعاناة الإنسانية في تعز، وإيداع الإيرادات في البنك المركزي اليمني لصرف رواتب المدنيين، وفق مسيرات الرواتب لعام 2014.

جاء ذلك خلال لقاء سفير السعودية لدى اليمن المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد بن سعيد آل جابر، في الرياض، بمنسق فريق الخبراء الأممي المعني باليمن الدكتور ديبي داش، بحسب وكالة "واس".