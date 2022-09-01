تفاصيل جريمة بشعة في شبوة.. التمثيل بجثة ضابط في الجيش الوطني بعد أن وقع أسيرا بيد المليشيات التابعة للانتقالي احصائية بضحايا الحرب من الأطفال في اليمن.. ونصف الشعب بحاجة لرعاية صحية ميزات جديدة طال انتظارها… هل يمكن استعادة رسائل واتس آب المحذوفة؟ .. أم اختفت إلى الأبد لرصد تحركات إيران بحراً.. شبكة مسيرات وسفن أمريكية الحوثيون قتلوا قاضياً بعد يوم من خطفه.. الإرياني يكشف التفاصيل هي الأخطر في تاريخ الحرب… .روسيا تكشف تفاصيل عملية إنزال نفذتها قوات أوكرانية قرب محطة زاباروجيه النووية إدارة بايدن تكشف المزيد من أسرار مداهمة مقر ترمب حاول إخفاء وثائق حكومية سريّة للغاية اغتيال قيادي بقوات مدعومة إماراتيا.. وجندي يمني مقتول ذبحا إدانتان أممية وأوروبية لهجوم الحوثيين على تعز من هي القيادات الحوثية المدرجة على لائحة الإرهاب السعودية؟
عثر في محافظة شبوة على جثة ضابط في الجيش الوطني يدعى عبد الله المزلّم في ثلاجة مستشفى عتق العام.
وقالت مصادر مقربة من أسرة الضابط في الجيش الوطني إنها عثرت عليه مقطوع الرأس واليد وعلى جسده علاماتُ تعذيب، بعد اختفائه منذ أسبوع.
وقال مصدر عسكري إن المساعد في اللواء 21 ميكا بمحافظة شبوة "عبدالله المزلم" تم أسره من قِبل قوات العمالقة المدعومة من الامارات بعد مهاجمة نقطة الميزان العسكرية التابعة للجيش على الخط الدولي بين العبر وعتق في الحادي والعشرين من أغسطس.
واختفى الضابط الزلم عقب هجوم قوات العمالقة التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي والمدعومة من الإمارات على منطقة الميزان “نعظه” خلال الأحداث الأخيرة التي شهدتها محافظة شبوة النفطية شرقي البلاد.
المصدر أشار إلى أنه أُخفي وعُذّب حتى الموت، وتم التمثيل بجثته وقطْع رأسه ويده، قبل نقله إلى ثلاجة مستشفى عتق.