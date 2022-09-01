تفاصيل جريمة بشعة في شبوة.. التمثيل بجثة ضابط في الجيش الوطني بعد أن وقع أسيرا بيد المليشيات التابعة للانتقالي

الخميس 01 سبتمبر-أيلول 2022 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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عثر في محافظة شبوة على جثة ضابط في الجيش الوطني يدعى عبد الله المزلّم في ثلاجة مستشفى عتق العام.

وقالت مصادر مقربة من أسرة الضابط في الجيش الوطني إنها عثرت عليه مقطوع الرأس واليد وعلى جسده علاماتُ تعذيب، بعد اختفائه منذ أسبوع.

وقال مصدر عسكري إن المساعد في اللواء 21 ميكا بمحافظة شبوة "عبدالله المزلم" تم أسره من قِبل قوات العمالقة المدعومة من الامارات بعد مهاجمة نقطة الميزان العسكرية التابعة للجيش على الخط الدولي بين العبر وعتق في الحادي والعشرين من أغسطس.

واختفى الضابط الزلم عقب هجوم قوات العمالقة التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي والمدعومة من الإمارات على منطقة الميزان “نعظه” خلال الأحداث الأخيرة التي شهدتها محافظة شبوة النفطية شرقي البلاد.

المصدر أشار إلى أنه أُخفي وعُذّب حتى الموت، وتم التمثيل بجثته وقطْع رأسه ويده، قبل نقله إلى ثلاجة مستشفى عتق.