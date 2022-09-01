احصائية بضحايا الحرب من الأطفال في اليمن.. ونصف الشعب بحاجة لرعاية صحية

الخميس 01 سبتمبر-أيلول 2022 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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قالت المديرة الإقليمية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونسيف"، إن 11 ألف طفل قتل أو أصيب في اليمن منذ اندلاع الصراع عام 2015م.

وأضافت " أديل خُضُر"، في بيان مصور نشرته المنظمة على تويتر، أنه "منذ عام 2015، قتل وأصيب ما يقرب من 11 ألف طفل بسبب النزاع أو الالغام والذخائر التي لم تنفجر".

وبينت في فيديو ثانٍ أن "أكثر من 10 ملايين طفل، وحوالي 5 ملايين امرأة، لا يستطيعون الحصول على الخدمات الصحية".

وأكدت أن " اليمن بحاجة ماسة إلى دعم الجميع لضمان وصول الرعاية الصحية لكل طفل وأم".

ودعت مديرة مكتب اليونسيف في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، "جميع أطراف النزاع في اليمن إلى حماية المدنيين أينما كانوا، بدءا بالأطفال، وعدم إدخار أي جهد لإزالة الألغام الأرضية والقنابل غير المتفجرة".

وكانت المسؤولة الأممية زارت مؤخرا عدن وصنعاء والتقت قيادات الحكومة والمليشيا في إطار جهود اليونيسيف لتعزيز مشاريعها في حماية الطفولة ورعاية المرأة الحامل ودعم التعليم إضافة إلى حملات التلقيح المنفذة بالشراكة مع الصحة العالمية والجهات المعنية.