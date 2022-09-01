الحوثيون قتلوا قاضياً بعد يوم من خطفه.. الإرياني يكشف التفاصيل

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يعود مسلسل استهداف القضاة في مناطق سيطرة الحوثيين مجدداً، حيث أعلن وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني اليوم الخميس، مقتل قاض على يد الميليشيا بعد اختطافه من أمام منزله في صنعاء.
ودان الإرياني عبر حسابه على تويتر "جريمة قتل القاضي محمد حمران على يد عصابة مسلحة تابعة لأحد قيادات مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، اختطفته من أمام منزله في العاصمة صنعاء".
كما أضاف أن قتل القاضي حمران جاء "بعد تحريض ممنهج ضده من وسائل إعلام تابعة للمليشيات، وسلسلة هجمات استهدفت عددا من القضاة".
استهداف ممنهج واعتبر قتل حمران "امتدادا لمسلسل الاستهداف الممنهج للجهاز القضائي وكوادره التي لا تنفذ توجيهات المليشيا الحوثية حرفيا، ومساعيها لإحكام سيطرتها على القضاء واستخدامه أداة للتغطية على جرائمها".
وقال في تغريدة له ندين ونستنكر بأشد العبارات جريمة قتل القاضي محمد حمران على يد عصابة مسلحة تابعة لأحد قيادات مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، اختطفته من أمام منزله في العاصمة صنعاء، بعد تحريض ممنهج ضده من وسائل اعلام تابعة للمليشيات، وسلسلة هجمات استهدفت عدد من القضاة .
كذلك طالب الوزير اليمني المجتمع الدولي بممارسة "ضغوط حقيقية على قيادات مليشيا الحوثي الإرهابية لوقف استهدافها الممنهج للجهاز القضائي، ومحاولاتها الاستحواذ عليه".
جمعيات حقوقية تحذر يشار إلى أن ميليشيات الحوثي دأبت على خطف المدنيين واعتقالهم بحجج واتهامات مختلفة، حيث حذرت جمعيات حقوقية ومسؤولون يمنيون مراراً من عمليات خطف واعتقال ممنهجة تنفذها ميليشيات الحوثي إزاء أطياف الشعب اليمني، وهو الأمر الذي يخالف كافة الاتفاقيات الدولية التي تمنع الخطف والتعذيب واستغلال المعتقلين بأي شكل من الأشكال، إلى جانب حظر تجنيدهم لأغراض سياسية وعسكرية مقابل الحصول على حريتهم