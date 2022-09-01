هي الأخطر في تاريخ الحرب… .روسيا تكشف تفاصيل عملية إنزال نفذتها قوات أوكرانية قرب محطة زاباروجيه النووية

الخميس 01 سبتمبر-أيلول 2022 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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كشفت وزارة الدفاع الروسية عن عملية تخريبية قامت بها القوات الأوكرانية حوالي الساعة 06:00 (بتوقيت موسكو) صباح اليوم الخميس، 1 سبتمبر، بالقرب من محطة زابوروجيه للطاقة النووية.

وجاء في بيان وزارة الدفاع أن مجموعتين تخريبيتين قوامهما يصل إلى 60 شخصا في 7 قوارب وصلت إلى ساحل خزان كاخوفكا، على بعد 3 كيلومترات شمال شرق محطة زابوروجيه للطاقة النووية، وحاولتا الاستيلاء على المحطة.

وتابع البيان أن القوات الروسية اتخذت التدابير اللازمة لتدمير العدو، بما في ذلك باستخدام طيران الجيش، وإضافة إلى ذلك فقد قامت القوات المسلحة الأوكرانية، من الساعة 8 (بتوقيت موسكو) بقصف نقطة التقاء بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية في منطقة قرية فاسيلييفكا ومحطة الطاقة النووية بزابوروجيه.

وقد انفجرت 4 قذائف على بعد 400 متر من الوحدة الأولى للطاقة، وهو ما يؤكد الهدف من استفزاز النظام في كييف، لتعطيل وصول بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى محطة زابوروجيه