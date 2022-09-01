الأطعمة الأكثر ضررا للصحة

الخميس 01 سبتمبر-أيلول 2022 الساعة 02 صباحاً / مأرب برس - وكالات

عدد القراءات 244

أعلنت الدكتورة يلينا تيخوميروفا، خبيرة التغذية الروسية، أن أكثر أنواع الأطعمة ضررا، هي تلك التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون والكربوهيدرات والملح.

وتشيرالخبيرة في حديث لصحيفة "إزفيستيا"، إلى أن البلوف (البيلاف) والمعكرونة تنسب أيضا إلى الأطعمة الضارة.

وتضيف موضحة، جميع تركيبات الأطعمة التي تعطي سعرات حرارية عالية، هي ضارة وتساهم في زيادة الوزن والسمنة. وحاليا ومنذ عدة عقود ينتشر وباء السمنة الناجم عن الإفراط بالتغذية. وتحذر من أنه بعد السمنة تتطور أمراض العصر- ارتفاع مستوى ضغط الدم ومرض السكري وغيرها.

وتقول، "تنسب إلى الأطعمة الضارة، تلك الغنية بالدهون والكربوهيدرات والملح، مثل البطاطس المقلية، البلوف (لأنه يحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات والدهون والملح) والمعكرونة (كربوهيدرات متبلة بصلصات دهنية مع الملح). تناول هذه الأطعمة يؤدي إلى زيادة الوزن والوذمة".

وتشير، إلى أن الجهاز الهضمي للإنسان تطور بحيث يمكنه هضم أي طعام يدخل الجسم.

وتقول، "خلال عملية الهضم تشطر البروتينات في الجهاز الهضمي إلى أحماض أمينية، والدهون إلى أحماض دهنية وثلاثي الغليسريدات، والكربوهيدرات، إلى الغلوكوز. ويساعد الغشاء المخاطي للجهاز امتصاص العناصر الغذائية منها".

وتضيف موضحة، يتمكن الجهاز الهضمي للشخص السليم من هضم جميع أنواع الأطعمة، ومع ذلك يرتبط الشعور بعدم الراحة بعد الأكل والانتفاخ وثقل في البطن، بعسر الهضم.

وتقول، "إذا كان الجهاز الهضمي للإنسان يعمل بصورة طبيعية، ولا يعاني الشخص من تفاقم الأمراض المزمنة مثل التهاب المرارة المزمن والتهاب البنكرياس والتهاب المعدة، فيمكنه تناول الطعام الذي يعجبه. أما الأشخاص الذين يعانون من مشكلات في الجهاز الهضمي وتفاقم الأمراض المزمنة، فعليهم الخضوع للفحوص اللازمة واتباع حمية غذائية محددة".