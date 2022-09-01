روسيا تعلن وصول أخطر سلاح أمريكي حتى الآن إلى أوكرانيا

الخميس 01 سبتمبر-أيلول 2022 الساعة 02 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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أعلنت روسيا، اليوم الأربعاء، عن وصول أخطر سلاح أمريكي حتى الآن إلى أوكرانيا وكشفت عن محاولات لتدميره، فيما قال خبير عسكري روسي إن هجوم أوكرانيا المضاد في خيرسون “فشل” رغم حثّ الرئيس الأوكراني القوات الروسية على الفرار وتأكيده على أن الجيش الأوكراني يستعيد أراضي البلاد.

روسيا تعلن وصول أخطر سلاح أمريكي إلى أوكرانيا

وقال رئيس جمهورية دونيتسك دينيس بوشيلين، إنَّ “جزءاً من صواريخ «هيمارس» والتي يبلغ مدى تحليقها 300 كيلومتر، قد وصل إلى الأراضي الأوكرانية”.

وأضاف: “وفق بعض معلوماتنا فإن جزءاً من هذه الصواريخ قد تم إيصالها إلى الأراضي الأوكرانية”، متابعاً “تنفذ القوات المتحالفة حالياً محاولات لتدمير هذا السلاح”.

وكان بوشيلين، قال سابقاً، إنه إذا زودت الولايات المتحدة أوكرانيا بسلاح يبلغ مدى تحليقه 300 كيلومتر “فستضطر الجمهورية لإبعاد القوات الأوكرانية إلى هذه المسافة من مدن ومناطق الجمهورية”، وفق ما نقلته وسائل إعلام روسية.

روسيا تكشف سبب شنّ أوكرانيا هجوماً مضاداً

على صعيدٍ متصل، كشف الخبير العسكري الروسي إيغور نيكولين، الرئيس السابق للجنة الأمم المتحدة المعنية بالأسلحة الكيميائية والبيولوجية، لماذا شنت أوكرانيا هجوماً مضاداً في خيرسون.

وقال في مقابلة مع صحيفة إزفيستيا الروسية، إن “هذا الهجوم في اتجاه نيكولايف-كريفوي روغ، كان محاولة من كييف للحصول على المزيد من الأسلحة من الدول الأوروبية. خاصةً وأن الغرب قلق على مصير أوديسا وأوتشاكوف، حيث كان يخطط لنشر قواعد عسكرية”.

وتابع: “من المنطقي تماماً أن تحاول كييف القيام بأي هجوم مضاد في الجنوب، مع عدم وجود قوة حقيقية، لأن جميع وحداتها العسكرية الجاهزة للقتال قد دمرت أو تخوض معارك دفاعية في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين”، حسب تعبيره.

الرئيس الأوكراني يدعو القوات الروسية للفرار

في السياق، حثَّ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأربعاء، القوات الروسية على الفرار من هجوم مضاد شنته قواته بالقرب من مدينة خيرسون في جنوب البلاد.

وفي كلمته اليومية تعهد زيلينسكي أنَّ تلاحق القوات الأوكرانية الجيش الروسي “حتى الحدود”.

وقال: “إذا كانوا يريدون النجاة، فإن الوقت قد حان لفرار الجيش الروسي. عودوا إلى منازلكم”، مضيفاً “أوكرانيا تستعيد ما يخصها”.

وأفادت الرئاسة الأوكرانية، أمس الثلاثاء، بأنَّ “معارك كثيفة بين القوات الأوكرانية والجيش الروسي تدور في معظم أرجاء منطقة خيرسون”، قائلةً إنَّ الدفاعات الروسية “اختُرقت في غضون ساعات قليلة”.

إلى ذلك، قالت وزارة الدفاع البريطانية إنَّه لم يتضح بعد إلى أي مدى توغلت القوات الأوكرانية داخل الأراضي التي تسيطر عليها القوات الروسية.

وأضافت في تحديثها الاستخباراتي أنَّ “العديد من الألوية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، زادت من نيران مدفعيتها في قطاعات الخطوط الأمامية عبر جنوب أوكرانيا”.

كما أوضحت أنَّ “الضربات الأوكرانية الدقيقة بعيدة المدى، تستمر في تعطيل خطوط إعادة الإمداد الروسية”.