لقاء أممي سعودي بشأن خروقات الحوثي للهدنة وحصار تعز

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التقى الاربعاء السفير السعودي إلى اليمن, محمد آل جابر, منسق فريق الخبراء الأممي المعني باليمن, ديبي داش.
اكد اللقاء على اهمية التزام جماعة الحوثيين ببنود الهدنة الأممية وسرعة فتح الطرق إلى تعز لتخفيف المعاناة الانسانية في المدينة المحاصرة منذ ثماني سنوات.
كما اكد اللقاء على ضرورة إيداع الايرادات للبنك المركزي اليمني لضمان صرف رواتب المدنيين وفق وكشوفات العام 2014.