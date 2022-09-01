صنعاء..مليشيات الحوثي تختطف قاضياً بـ المحكمة العليا من أمام منزله ونادي القضاة يصدر بياناً

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نفذ العشرات من المواطنين صباح اليوم وقفة احتجاجية في مديرية السبعين بصنعاء للمطالبة بسرعة الإفراج عن أحد القضاة الذي اختطفته مليشيا الحوثي الثلاثاء.
وقال سكان محليون إن أهالي القاضي محمد حمران والعشرات من المواطنين نفذوا وقفة احتجاجية أمام إدارة أمن مديرية السبعين والتي تديرها مليشيا الحوثي مطالبين بالإفراج عن القاضي محمد حمران.
وفي وقت سابق شنّ نادي قضاة اليمن في صنعاء ، هجوما شديدا على قيادة مليشيا الحوثي، على خلفية سلسلة من الاعتداءات على عدد من القضاة.
وقال نادي القضاة في بيان نشره بصفحته على فيسبوك إنه وقف في اجتماع له أمام سلسلة من الهجمات على أعضائه، شملت الخطف والضرب والاعتداء والحجز، قامت بها عناصر مجهولة وقيادات حوثية.
وأوضح، أن الهجمات التي استهدفت عضو المحكمة العليا محمد حمران، وحجز شمس الدين المليكي رئيس محكمة الحشا، وتهديد وحصار رئيس محكمة جنوب غرب الأمانة عبدالله الجابري، تزامنت مع هجمة إعلامية شديدة على النادي والسلطة القضائية.
وأمهل نادي القضاة، جماعة الحوثي 48 ساعة للإفراج عن القاضي المخطوف محمد حمران وضبط المتهمين ومحاكمتهم.
واختطفت مليشيا الحوثي الانقلابية في وقت متأخر من مساء الثلاثاء عضو المحكمة العليا القاضي محمد حمران من أمام منزله في صنعاء واقتادته إلى جهة مجهولة.