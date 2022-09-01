الأمم المتحدة عبرت عن قلقها..حشود عسكرية حويثة ضخمة تتدفق إلى الحديدة وصنعاء ومصادر مأرب برس تكشف عن المهمة

الخميس 01 سبتمبر-أيلول 2022 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - خاص

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أكدت بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة "أونمها" أنها لاحظت بقلق بالغ تواجداً عسكرياً كبيراً للحوثيين في مدينة الحُديدة خلال الأيام الماضية، معبرة عن قلقها البالغ من الاستحداثات الأخيرة للحوثيين.

وشددت، في تغريدات على تويتر، أنه يجب أن تبقى الحديدة خالية من المظاهر العسكرية، كما تم الاتفاق عليه في ستوكهولم.

‏ ودعت أونمها قيادة الحوثيين إلى احترام بنود اتفاق الحديدة والامتناع عن الأعمال التي قد تسهم في التصعيد، لما فيه صالح جميع اليمنيين.

مصادر أمنية وعسكرية خاصة في محافظة الحديدة وأوضحت لمأرب برس بأن التواجد العسكري الكبير للمليشيات الحوثية في المحافظة يأتي في اطار التحضير لاقامة العرض العسكري لعناصرها فيما يسمى بـ بقوات المنطقة العسكرية الخامسة والقوات البحرية وخفر السواحل لاستعراض عضلات قواتها العسكرية في محافظة الحديدة التي عملت على تجنيدها خلال فترة الهدنة.

واوضحت المصادر ذاتها بان المليشيات تستعد ايضا لتنظيم عرض عسكري مشابه له لوحدات الأمن التابعة لها في ميدان السبعين بالعاصمة صنعاء .

وافادت المصادر بان جماعة الحوثي الانقلابية بدأت منذ صباح اليوم باستدعاء عناصرها الامنية المتواجدة في اقسام الشرطة والنقاط الامنية من كافة المحافظات الخاضعة لسيطرتها الى العاصمة صنعاء استعداد لاقامة العرض العسكري يوم غداً او خلال الايام القليلة المقبلة.

وتهدف المليشيات الحوثية من عروضها الميدانية لاظهار حجم قواتها العسكرية مستغلة مكاسب الهدنة الأممية التي اوجدت لها المناخ المناسب لاقامة تلك العروض وتجنيد الآلاف من الاطفال.