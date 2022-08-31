البكري يعلق على أداء المنتخب الوطني للناشئين في بطولة كأس العرب

الأربعاء 31 أغسطس-آب 2022 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - متابعات

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أكد وزير الشباب والرياضة نايف البكري، أن اللاعب اليمني موهوب بالفطرة ويحتاج إلى الرعاية والإهتمام، مشيدا بالأداء الذي قدمه المنتخب الوطني للناشئين في بطولة كأس العرب.

وهنأ البكري، المنتخب الوطني للناشئين، على بلوغه ربع نهائي كأس العرب تحت 17 سنة، وتصدره لفرق مجموعته، في البطولة التي تستضيفها الجزائر.

وتأهل الأحمر لربع النهائي إثر تعادله الإيجابي بهدف لمثله أمام نظيره الليبي مساء الإثنين، ضمن الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الثانية ليرفع اليمن رصيده إلى 5 نقاط في الصدارة.

وأثنى الوزير في اتصال هاتفي بالبعثة على المستوى والأداء الجميل الذي قدمه المنتخب خلال مبارياته، رغم فارق الإمكانات والظروف والإعداد.

وأشاد بالأداء "الرجولي" والمستوى اللافت للمنتخب منذ انطلاق المنافسة، مشيرا إلى أنه يسير بهمة وحماس نحو غاية عظيمة هي تشريف الوطن وإعلاء رايته.

ودعا البكري، لاعبي المنتخب إلى التركيز في المباريات الإقصائية، بداية من موقعة السودان غدا الخميس (ربع النهائي)، مؤكدا ثقته بقدرتهم على المنافسة على اللقب.