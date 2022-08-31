الأمم المتحدة عبرت عن قلقها..حشود عسكرية حويثة ضخمة تتدفق إلى الحديدة وصنعاء ومصادر مأرب برس تكشف عن المهمة البكري يعلق على أداء المنتخب الوطني للناشئين في بطولة كأس العرب تفاصيل لقاء وزير الخارجية مع المبعوث الأممي إلى اليمن اول دولة أوربية يتخلى موطنوها عن حيواناتهم الأليفة بسبب غلاء المعيشة محافظة تعز تكشف عن وباء تسبب في وفاة وإصابة أكثر من ثلاثة آلاف شخص منذ بداية العام السعودية تُصنف 5 من قيادات مليشيات الحوثي على قائمة الإرهاب لهذه الأسباب الاتحاد الأوروبي يعلن موقفه من هجوم مليشيات الحوثي على تعز مستشار محمد بن زايد يدعو لفتح قنصلية اماراتية في عدن لدعم الانتقالي والاستعداد لما بعد الحرب! بالتفاصيل والأرقام.. 30 ألف انتهاك ارتكبها الحوثي في محافظة يمنية واحدة وما خفي أعظم! جدول مباريات ربع نهائي كأس العرب للناشئين
أكد وزير الشباب والرياضة نايف البكري، أن اللاعب اليمني موهوب بالفطرة ويحتاج إلى الرعاية والإهتمام، مشيدا بالأداء الذي قدمه المنتخب الوطني للناشئين في بطولة كأس العرب.
وهنأ البكري، المنتخب الوطني للناشئين، على بلوغه ربع نهائي كأس العرب تحت 17 سنة، وتصدره لفرق مجموعته، في البطولة التي تستضيفها الجزائر.
وتأهل الأحمر لربع النهائي إثر تعادله الإيجابي بهدف لمثله أمام نظيره الليبي مساء الإثنين، ضمن الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الثانية ليرفع اليمن رصيده إلى 5 نقاط في الصدارة.
وأثنى الوزير في اتصال هاتفي بالبعثة على المستوى والأداء الجميل الذي قدمه المنتخب خلال مبارياته، رغم فارق الإمكانات والظروف والإعداد.
وأشاد بالأداء "الرجولي" والمستوى اللافت للمنتخب منذ انطلاق المنافسة، مشيرا إلى أنه يسير بهمة وحماس نحو غاية عظيمة هي تشريف الوطن وإعلاء رايته.
ودعا البكري، لاعبي المنتخب إلى التركيز في المباريات الإقصائية، بداية من موقعة السودان غدا الخميس (ربع النهائي)، مؤكدا ثقته بقدرتهم على المنافسة على اللقب.