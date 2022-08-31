الاتحاد الأوروبي يعلن موقفه من هجوم مليشيات الحوثي على تعز

الأربعاء 31 أغسطس-آب 2022 الساعة 06 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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عبر الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، 31 آب، 2022، عن قلقه العميق إزاء الهجوم الحوثي الذي استهدف الطريق الجبلي الذي يربط بين تعز وعدن في منطقة الضباب غربي تعز.وقالت بعثة الاتحاد لدى اليمن في بيان مقتضب على تويتر، إن الهجوم يقوض جهود السلام، كما أنه ليس ما يريده ويستحقه سكان تعز، ومن المهم المشاركة وبطريقة بناءة في لجنة التنسيق العسكرية".

وفي وقت سابق أعربت فرنسا، والولايات المتحدة عن القلق إزاء الهجوم. وقالت السفارة الفرنسية إن مثل هكذا أعمال تنسف جهود السلام ولا تخدم تطلعات السكان المدنيين في تعز،.

في حين قال السفير الأمريكي إن الهجوم انتهاك مباشر الهدنة، داعيا إلى تجنب المزيد من التصعيد.

ومساء الأحد أقدمت مليشيات الحوثي الانقلابية على شن هجوم عنيف على منطقة الضباب غرب مدينة تعز استمر حتى فجر الإثنين في محاولة للسيطرة على المنطقة لقطع الشريان الوحيد الذي يربط مدينة تعز بمحافظة عدن.

وكانت الحكومة حذرت من أن هذا الهجوم الذي وصفته بالتصعيد الخطير يهدد استمرار الهدنة التي ترعاها الأمم المتحدة، ويقوض جهود تمديدها، وأشارت إلى أن الهجوم كان يهدف إلى إغلاق المنفذ الوحيد لمدينة تعز المحاصرة منذ ثمان سنوات.