مستشار محمد بن زايد يدعو لفتح قنصلية اماراتية في عدن لدعم الانتقالي والاستعداد لما بعد الحرب!

الأربعاء 31 أغسطس-آب 2022 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-خاص

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دعا المستشار في الرئاسة الاماراتية، عبدالخالق عبدالله الى فتح قنصلية اماراتية في العاصمة اليمنية عدن .

وقال في تغريدة -رصدها محرر مأرب برس- على حسابه في تويتر أن من المناسب فتح قنصلية اماراتية في عدن لعدة أسباب.

من الأسباب التي اوردها مستشار محمد بن زايد ، دعم المجلس الانتقالي الذي قال انه اكيد شرعيته وحضوره، دون ذكر او اشارة الى المجلس الرئاسي.

وقال ايضا ان فتح القنصلية في عدن، تأكيد لحضور الامارات وتشجيع دول اخرى للاعتراف بالأمر الواقع، حد تعبيره، والاستعداد لما بعد الحرب ودعم الاستقرار الامني النسبي في الجنوب ودعم الحكومة اليمنية .

وارفق المسئول الاماراتي تغريدته بصورة لشعار المجلس الانتقالي وعلم الانفصال.