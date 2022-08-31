تعرف على منتخب السودان خصم منتخبنا الوطني في ربع نهائي كأس العرب للناشئين

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يواجه المنتخب اليمني، نظيره منتخب السودان مساء غد الخميس في ربع نهائي كأس العرب للناشئين، الجارية في الجزائر.
وبلغ المنتخب اليمني هذا الدور بعد تصدره للمجموعة الثانية برصيد 5 نقاط من فوز على عمان 3-0 وتعادل مع تونس 1-1 وتعادل مع ليبيا بنفس النتيجة.
في الجانب الآخر ، جاء منتخب السودان في المركز الثاني بالمجموعة الاولى برصيد 6 نقاط خلف المتصدر منتخب الجزائر الذي تأهل بالعلامة الكاملة 9 نقاط.
المنتخب السوداني الذي سيواجه منتخبنا في ربع النهائي، فاز على الإمارات 2/0، وخسر من الجزائر 2/0ثم فاز على فلسطين 3/0.