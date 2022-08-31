تعرف على منتخب السودان خصم منتخبنا الوطني في ربع نهائي كأس العرب للناشئين

الأربعاء 31 أغسطس-آب 2022 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

عدد القراءات 633

يواجه المنتخب اليمني، نظيره منتخب السودان مساء غد الخميس في ربع نهائي كأس العرب للناشئين، الجارية في الجزائر.

وبلغ المنتخب اليمني هذا الدور بعد تصدره للمجموعة الثانية برصيد 5 نقاط من فوز على عمان 3-0 وتعادل مع تونس 1-1 وتعادل مع ليبيا بنفس النتيجة.

في الجانب الآخر ، جاء منتخب السودان في المركز الثاني بالمجموعة الاولى برصيد 6 نقاط خلف المتصدر منتخب الجزائر الذي تأهل بالعلامة الكاملة 9 نقاط.

المنتخب السوداني الذي سيواجه منتخبنا في ربع النهائي، فاز على الإمارات 2/0، وخسر من الجزائر 2/0ثم فاز على فلسطين 3/0.