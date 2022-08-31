بأرقام صادمة… اليوم الدولي لضحايا الإخفاء القسري المنظمة اليمنية للأسرى والمختطفين تطلق تقريرها السنوي في اليمن

الأربعاء 31 أغسطس-آب 2022 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس_ متابعات

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تزامناً مع اليوم الدولي لضحايا الإخفاء القسري أطلقت المنظمة اليمنية للأسرى والمختطفين تقريرها السنوي والذي يوضح حالات التعذيب والتعذيب المفضي إلى الموت في مراكز الاحتجاز التابعة المليشيات الحوثية.

وفي المؤتمر الصحفي الذي عقد في مقر المنظمة رحب امين عام المنظمة سمير الظبياني بالحاضرين، وكافة الصحفيين والإعلاميين الذين توافدوا لتغطية فعالية إشهار التقرير الحقوقي.

من جانبه سرد المدير التنفيذي للمنظمة ناصر ابراهيم تفاصيل التقرير الحقوقي، والدور الذي قامت به الفرق الميدانية في عملية الرصد والتتبع لكافة الانتهاكات.

وتضمن التقرير التوثيقي الذي جاء تحت عنوان (في الظلام) خلال الفترة من سبتمبر 2014 إلى ديسمبر 2021 م ملخصاً توضيحا ‏عن أماكن التعذيب والاحتجاز.

واكدت الإحصاءات التي قامت برصدها وتسجيلها المنظمة اليمنية للأسرى والمختطفين عن وجود (641) سجنا يديرها الحوثيين منها (230) من السجون الرسمية التي احتلتها المليشيات و(111) سريا استحدثتها المليشيات الحوثية داخل أقبية المؤسسات الحكومية كالمواقع العسكرية، وأخرى المباني المدنية كالوزارات والإدارات العامة.

وبين التقرير أن امانة العاصمةاحتلت المرتبة الأولى بعدد (110) موقع للتعذيب والاحتجاز تليها محافظة اب بواقع (91) معتقل ومحافظة الحديدة (78) موقع ووجود الكثير من المعتقلات وأماكن الاحتجاز في بقية المحافظات وقال التقرير إن تلك الاماكن لا تتوفر فيها أدنى المعايير الدولية والوطنية الازم توفرها فيما يتعلق بالنظافة والتهوية الجيدة والنقص الشديد في الغذاء والمياه والمستلزمات الأساسية وتأمين الرعاية الصحية الضرورية.

واضح تقرير المنظمة اليمنية للأسرى والمختطفين وجود عدد كبير من السجون والمعتقلات في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون يقبع فيها آلاف المعارضين والناشطين المناهضين للجماعة، وتمارس بحقهم مختلف أنواع واصناف التعذيب والانتهاكات الخطيرة.

وسجل فريق المنظمة اليمنية للأسرى والمختطفين(17638) حالة تعذيب جسدي ونفسي في سجون مليشيات الحوثي بينهم (587) طفل و(150)، احتلت المرتبة الأولى امانة العاصمة بعدد (2600) من ضحايا التعذيب تليها محافظة صنعاء بواقع (2489) ثم البيضاء (1643) واب (1544) وذمار (1541) ثم بقية المحافظات.

وتصل حالات التعذيب إلى أكثر من 24 ساعة وبأشكال مختلفة منها التعذيب الجسدي والنفسي التعليق بالأيدي والارجل بالسلاسل الحديدية والصعق بالكهرباء والضرب الشديد باعقاب البنادق ورصد ووثق فريق المنظمة عدد (178) حالات تعذيب مفضي الى الموت بينهم (10) أطفال و(3) نساء بالإضافة الى عدد (16) حالة موت بسبب الإهمال الطبي المتعمد وتلقى فريق المنظمة وفاة (27) حالة من السجناء المفرج عنهم من سجون ومعتقلات مليشيات الحوثي منها 8 حالات في أمانة العاصمة و6 حالات في تعز و3 في عمران وأخرى في باقي المحافظات.

وشهد المؤتمر الصحفي شهادات لمختطفين ومخفيين قسرا تم الإفراج عنهم في عملية تبادل عبر وساطات محلية، كشفوا للجمهور كافة أصناف الانتهاكات والجرائم التي تعرضون لها خلال فترات السجن.