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الإعلان عن فتح وجهة جديدة للسفر عبر مطار صنعاء بشكل يومي

الأربعاء 31 أغسطس-آب 2022 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_ متابعات
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 قالت مصادر محلية مساء يوم الثلاثاء، بأنه تم الإعلان عن فتح وجهة جديدة للسفر عبر مطار صنعاء من وإلى جيبوتي بشكل يومي بدءا من شهر سبتمبر المقبل ولمدة شهرين.

وأفاد موقع "26 سبتمبر نت" اليمني بأن الهيئة العامة للطيران المدني وافقت على منح طيران جيبوتي تصريح تسيير رحلات جوية منتظمة من جيبوتي إلى مطار صنعاء الدولي.

وأشارت المذكرة إلى أنه سوف يتم تشغيل خط الملاحة لرحلات جوية يومية بين جيبوتي وصنعاء ابتداء من الأول من سبتمبر المقبل وحتى 31 أكتوبر.

وكان وزير النقل في حكومة صنعاء عبد الوهاب الدرة قد أكد في وقت سابق فتح وجهات جديدة لرحلات تجارية عبر مطار صنعاء الدولي

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