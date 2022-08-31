تصعيد خطير في الحديدة والأمم المتحدة تعرب عن قلقها للحشود العسكرية

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أعربت الأمم المتحدة عن قلقها إزاء الحشد العسكري "الكبير" للحوثيين في مدينة الحديدة غرب اليمن، محور اتفاق السويد الذي توصلت إليه الحكومة ووجماعة الحوثي أواخر 2018.
وقالت بعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة "أونمها" عبر حسابها على "تويتر"، إن "البعثة لاحظت بقلق بالغ التواجد العسكري الكبير في مدينة الحُديدة خلال الأيام الماضية".
وأضافت: "يجب أن تبقى الحُديدة خالية من المظاهر العسكرية، كما تم الاتفاق عليه في ستوكهولم".
وحثت البعثة الأممية جماعة "الحوثي " على "احترام بنود اتفاق الحُديدة والامتناع عن الأعمال التي قد تسهم في التصعيد، وذلك لصالح جميع اليمنيين