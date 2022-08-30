بدء تأهيل80 متطوعة بمأرب في التثقيف الصحي المجتمعي والتواصل اثناء المخاطر

الثلاثاء 30 أغسطس-آب 2022 الساعة 09 مساءً / مأرب برس_ متابعات

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بدأت اليوم بمأرب دورة تأهيلية لـ80 متطوعة في القطاع الصحي، حول المشاركة المجتمعية والتواصل اثناء المخاطر، والتي ينظمها على مدى ثلاثة ايام المركز الوطني للإعلام والتثقيف الصحي بالتنسيق مع مكتب الصحة العامة والسكان وبدعم من منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي.

في افتتاح الدورة أكد وكيل المحافظة علي الفاطمي؛ أهمية اقامة مثل هذه الدورة التي من شأنها نشر التثقيف والوعي الصحي المجتمعي للوقاية من الأمراض السارية والجائحات الفيروسية وكيفية التعرف إليها والوقاية منها وفي مقدمتها فيروس كورونا لحماية أفراد المجتمع منها ومن انتشارها ولاسيما في مخيمات النازحين.

من جهته أشار مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان بالمحافظة الدكتور عبدالعزيز الشدادي، الى أن الدورة تهدف اكساب المتدربات المتطوعات العديد من المهارات والمعارف الخاصة بعملية التثقيف الصحي والمشاركة المجتمعية وعمل الجلسات التثقيفية في اوساط المجتمع، الى جانب الخروج بخطة من قبل المتطوعات للتوعية والتثقيف المجتمعي وعمل الجلسات التثقيفية للمجتمع خاصة بين اوساط النساء، وزيادة وعي المجتمع بقبول لقاحات كوفيد 19 من اجل حماية المجتمع من هذه الجائحة التي انهارت امام انتشارها الانظمة الصحية لاكبر دول العالم تقدما وامكانات.

وأشاد مدير عام الصحه بالجهود التي يبذلها المركز الوطني للإعلام والتثقيف الصحي بوزارة الصحة من خلال تنفيذ عدد من الأنشطة والبرامج في التوعية الصحية.

حضر الافتتاح الدكتور علي ساريه منسق منظمة الصحة العالمية بالمحافظه ومدير الرعايه الصحيه الأولية ناصر السعيدي ومدربي الدوره