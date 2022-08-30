بدء تأهيل80 متطوعة بمأرب في التثقيف الصحي المجتمعي والتواصل اثناء المخاطر السعودية تعلن موقفها من الأحداث في العراق وتوجه دعوة لجميع الأطراف سفينة مساعدات غذائية تغادر أوكرانيا متجهة الى اليمن دولتان عربيتان ضمن قائمة الـ 20 دولة الأقوى في العالم.. تعرف عليها العراق.. مقتدى الصدر يعلن اعتزال العمل السياسي ويمهل أنصاره 60 دقيقة كيف غادرت ليبيا بطولة كأس العرب للناشئين رغم تساويها مع تونس في النقاط والأهداف؟ بيان ناري لأحزاب تعز يتهم صراحة المبعوث الأممي بالتواطؤ ويعلن «وفاة الهدنة» موعد وتوقيت مباراة اليمن مع السودان في ربع نهائي كأس العرب للناشيئن ثاني دولة عربية تعلن تعليق رحلاتها إلى بغداد والبصرة حتى إشعار آخر تدمير مخازن وجسور.. اشتداد وتيرة المعارك في خيرسون بعد هجوم أوكراني مضاد
بدأت اليوم بمأرب دورة تأهيلية لـ80 متطوعة في القطاع الصحي، حول المشاركة المجتمعية والتواصل اثناء المخاطر، والتي ينظمها على مدى ثلاثة ايام المركز الوطني للإعلام والتثقيف الصحي بالتنسيق مع مكتب الصحة العامة والسكان وبدعم من منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي.
في افتتاح الدورة أكد وكيل المحافظة علي الفاطمي؛ أهمية اقامة مثل هذه الدورة التي من شأنها نشر التثقيف والوعي الصحي المجتمعي للوقاية من الأمراض السارية والجائحات الفيروسية وكيفية التعرف إليها والوقاية منها وفي مقدمتها فيروس كورونا لحماية أفراد المجتمع منها ومن انتشارها ولاسيما في مخيمات النازحين.
من جهته أشار مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان بالمحافظة الدكتور عبدالعزيز الشدادي، الى أن الدورة تهدف اكساب المتدربات المتطوعات العديد من المهارات والمعارف الخاصة بعملية التثقيف الصحي والمشاركة المجتمعية وعمل الجلسات التثقيفية في اوساط المجتمع، الى جانب الخروج بخطة من قبل المتطوعات للتوعية والتثقيف المجتمعي وعمل الجلسات التثقيفية للمجتمع خاصة بين اوساط النساء، وزيادة وعي المجتمع بقبول لقاحات كوفيد 19 من اجل حماية المجتمع من هذه الجائحة التي انهارت امام انتشارها الانظمة الصحية لاكبر دول العالم تقدما وامكانات.
وأشاد مدير عام الصحه بالجهود التي يبذلها المركز الوطني للإعلام والتثقيف الصحي بوزارة الصحة من خلال تنفيذ عدد من الأنشطة والبرامج في التوعية الصحية.
حضر الافتتاح الدكتور علي ساريه منسق منظمة الصحة العالمية بالمحافظه ومدير الرعايه الصحيه الأولية ناصر السعيدي ومدربي الدوره