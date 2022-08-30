سفينة مساعدات غذائية تغادر أوكرانيا متجهة الى اليمن

الثلاثاء 30 أغسطس-آب 2022 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-متابعات

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أعلن برنامج الأغذية العالمي في بيان إن الشحنة الثانية من المساعدات الغذائية الإنسانية منذ الغزو الروسي غادرت أوكرانيا متجهة إلى اليمن اليوم الثلاثاء.

وذكر البرنامج أن السفينة كارتريا غادرت من ميناء يوجني على البحر الأسود وستتوقف في تركيا حيث سيتم هناك طحن الحبوب.

وتراجعت صادرات الحبوب الأوكرانية منذ بدء الحرب في فبراير شباط بسبب إغلاق الموانئ، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الغذاء العالمية وزيادة الجوع في بعض أفقر مناطق العالم.

وساعدت صفقة توسطت فيها تركيا والأمم المتحدة في يوليو تموز في إلغاء الحظر، وتم حتى الآن تصدير أكثر من مليون طن من المواد الغذائية من خلال مبادرة البحر الأسود.