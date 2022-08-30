كيف غادرت ليبيا بطولة كأس العرب للناشئين رغم تساويها مع تونس في النقاط والأهداف؟

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تساوى منتخبا تونس وليبيا في عدد النقاط والاهداف لكل منتخب ليحسم اللعب النظيف المتأهل الى الدور ربع النهائي في بطولة كأس العرب للناشئين.
وفازت تونس امس على عمان 2-1 فيما تعادلت ليبيا مع اليمن 1-1.
ورفعت تونس رصيدها من النقاط الى 5 وكذلك ليبيا، اما الاهداف فسجلت تونس خلال مبارياتها الثلاث، 3 اهداف وتلقت هدفين، الأمر كذلك بالنسبة لمنتخب ليبيا الذي لديه 3 اهداف وعليه هدفين.
ووفق نظام البطولة، احتكمت اللجنة المنظمة، للعب النظيف، حيث ودعت ليبيا البطولة بفارق كرت اصفر واحد عن تونس التي تأهلت كثاني المجموعة الثانية، بعد اليمن المتصدرة بفارق الاهداف (لها 5 اهداف وعليها 2).