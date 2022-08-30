موعد وتوقيت مباراة اليمن مع السودان في ربع نهائي كأس العرب للناشيئن

الثلاثاء 30 أغسطس-آب 2022 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-خاص

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تأهل المنتخب اليمني الى ربع نهائي كأس العرب للناشئين في الجزائر، بعد تعادله 1-1 مع منتخب ليبيا الذي ودع البطولة.

ورفع منتخب اليمن رصيده الى 5 نقاط متصدرا للمجموعة الثانية بفارق الاهداف عن تونس وليبيا.

وسجل المنتخب اليمني هدفا في الشوط الاول يوم امس ، قبل ان تتعادل ليبيا في الربع الساعة الاخيرة من المباراة التي انتهت 1-1.

وفي المباراة الاخرى لحساب نفس المجموعة فازت تونس على عمان 2-1 لتتاهل مع اليمن للدور القادم.

وتواجه اليمن منتخب السودان ثاني المجموعة الاولى فيما تلتقي تونس الجزائر متصدر المجموعة الاولى في ربع نهائي البطولة، الخميس القادم.

مباراة اليمن والسودان تنطلق مساء الخميس الساعة العاشرة بتوقيت مكة المكرمة.