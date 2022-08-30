ثاني دولة عربية تعلن تعليق رحلاتها إلى بغداد والبصرة حتى إشعار آخر

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أعلنت شركة "طيران الإمارات" مساء الاثنين تعليق رحلاتها إلى بغداد والبصرة حتى إشعار آخر، وذلك على خلفية الأوضاع الأمنية والاضطرابات التي يشهدها العراق.
وتسير "طيران الإمارات" أربع رحلات أسبوعية بين دبي وبغداد، بالإضافة إلى خمس رحلات أسبوعية بين دبي والبصرة.
وكان مصدر أمني عراقي أكد عصر أمس استمرار الرحلات الجوية من وإلى مطار بغداد الدولي وأنه "لا يوجد حتى اللحظة أي توجيه بإيقاف الرحلات