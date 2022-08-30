تدمير مخازن وجسور.. اشتداد وتيرة المعارك في خيرسون بعد هجوم أوكراني مضاد

الثلاثاء 30 أغسطس-آب 2022 الساعة 11 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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أفادت الرئاسة الأوكرانية، الثلاثاء، أن "معارك كثيفة" بين القوات الأوكرانية والجيش الروسي تدور في "معظم أرجاء" منطقة خيرسون المحتلة في جنوب البلاد حيث تشن كييف هجوما مضادا.

وقالت الرئاسة في إحاطتها الصحفية الصباحية "سجل دوي انفجارات عنيفة طوال يوم (الاثنين) وطوال الليل في منطقة خيرسون.

وتجري معارك عنيفة في غالبية أرجاء المنطقة". وأضافت "شنت القوات الأوكرانية المسلحة هجمات في اتجاهات عدة" مؤكدة تدمير "عدد من مخازن الذخيرة" و"كل الجسور الكبرى" التي تسمح للآليات بعبور نهر دنيبرو.

وكانت السلطات الأوكرانية أعلنت، الاثنين، أنها تشن هجوما مضادا في هذه المنطقة الواقعة في جنوب البلاد التي احتلتها روسيا منذ مطلع النزاع في فبراير الماضي، لاستعادة السيطرة على مدينة خيرسون التي كان عدد سكانها 280 ألف نسمة قبل بدء النزاع.

وهذه المنطقة حيوية للزراعة الأوكرانية واستراتيجية كذلك لأنها تقع قرب الحدود مع شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو في مارس 2014 وتستخدمها قاعدة خلفية لغزوها أوكرانيا.

لكن موسكو أكدت مساء الاثنين أنها "أفشلت" الهجمات الأوكرانية في منطقتي خيرسون وميكولاييف. وتعذر التحقق على الفور من التأكيدات الأوكرانية والروسية من مصادر مستقلة، وفقا لفرانس برس