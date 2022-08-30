حرب شوارع في المنطقة الخضراء وسط بغداد وقوات الأمن لا تتدخل

الثلاثاء 30 أغسطس-آب 2022 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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قالت مصادر في العراق، اليوم الثلاثاء، بأن حرب شوارع تجري الآن في المنطقة الخضراء الحكومية وسط بغداد.

وذكر مراسلنا أن القتال ما زال مستمرا وتستخدم فيه أسلحة متوسطة وقذائف هاون.

وأضاف أن المسلحين يسيطرون بشكل شبه كامل على أجزاء كبيرة من المنطقة الخضراء، بينما القوات العراقية لم تتدخل حتى الآن.

وأفادت خلية الإعلام الأمني بأن المنطقة الخضراء تعرضت لقصف بأربعة صواريخ سقطت في المجمع السكني، مما أدى إلى حدوث أضرار فيه، موضحة أن مكان انطلاق الصواريخ كان من منطقتي الحبيبة والبلديات بشرق العاصمة