كيف صمدت أوكرانيا أمام الجيش الروسي.. خبراء يكشفون السر… التفاصيل الدولار ينخفض بعد أن لامس أعلى مستوى في 20 عاما بعد المعارك الطاحنة… موسكو تكشف خسائر القوات الأوكرانية وفشل الهجوم المضاد مركز إسطنبول يسمح بخروج ست سفن محملة بالحبوب م̷ـــِْن أوكرانيا إلى عدة دول منها اليمن اول دولة عربية تدعو رعاياها إلى مغادرة العراق فوراًّ المنتخب اليمني يتأهل رسميا إلى ربع نهائي كأس العرب للناشئين صحيفة سعودية توبخ«الإنتقالي»بشأن تمردة على مهام «الرئاسي» : مجلس القيادة طوق النجاة هزة جديدة في مكتب محافظ شبوة نتيجة إستقالة هذه الشخصية - رفض أسلوب التطبيل والتمجيد اللحظة الأولى بعد توقيع الاتفاق النووي.. إيران تستعد لإغراق سوق النفط يوم ساخن في العراق.. بغداد بحالة طوارئ قصوى ومخاوف من حرب أهلية
لامس الدولار أعلى مستوى في 20 عاما اليوم الاثنين، مدعوما بتعليقات متشددة من جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي، لكنه تراجع مع تلقي اليورو لدعم من توقعات متنامية بزيادات للفائدة من البنك المركزي الأوروبي.
وسجل مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الخضراء مقابل سلة من ست عملات منافسة، 109.48 في التعاملات المبكرة وهو مستوى لم يشهده منذ سبتمبر ايلول 2002، قبل أن يتراجع 0.348 بالمئة إلى 108.8 في أواخر جلسة التداول.
وارتفع اليورو 0.29 بالمئة لكنه ظل دون مستوى التعادل مع العملة الأميركية عند 0.9993 دولار. وصعدت العملة الخضراء 0.78 بالمئة مقابل العملة اليابانية إلى 138.76 ين.
وهبط الجنيه الاسترليني لأدنى مستوى في عامين ونصف العام عند 1.1649 دولار في تعاملات ضعيفة وسط عطلة عامة في المملكة المتحدة قبل أن يقلص خسائره في أواخر التداولات إلى 0.23 بالمئة عند 1.1703 دولار.
وفي سوق العملات المشفرة، ارتفعت بتكوين قليلا ليجري تداولها فوق مستوى 20 ألف دولار