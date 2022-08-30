مركز إسطنبول يسمح بخروج ست سفن محملة بالحبوب م̷ـــِْن أوكرانيا إلى عدة دول منها اليمن

الثلاثاء 30 أغسطس-آب 2022 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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سمح مركز التنسيق المشترك في إسطنبول، بمغادرة ست سفن من الموانئ الأوكرانية، محملة بـ121.451 ألف طن من الحبوب.

ووفقا لمركز التنسيق، ستغادر سفينة الشحن "Seajoy" محملة بـ 64.215 ألف طن من الذرة من تشورنومورسك في مقاطعة أوديسا إلى إسبانيا، وستغادر سفينة الشحن "Michalis" من أوديسا إلى إسبانيا محملة بـ 33 ألف طن من الذرة.

وستغادر سفينة "Simas" من أوديسا إلى إيطاليا محملة بـ 15 ألف طن من القمح، وستغادر سفينة "Saffet Aga" من تشيرنومورسك إلى تركيا محملة بـ 2.236 ألف طن من الذرة، وستغادر سفينة "أفاناسي ماتيوشينكو" من تشيرنومورسك إلى تركيا محملة بـ 3 آلاف طن قمح، وسفينة "ليدي زهما" من تشيرنومورسك إلى إيطاليا محملة بـ 3 آلاف طن من الذرة.

ومن المتوقع أن تبحر جميع السفن في 30 أغسطس، وستغادر في نفس اليوم سفينة الشحن "Karteria" محملة بـ 37.5 ألف طن من القمح، والتي اشتراها برنامج الغذاء العالمي لليمن، من يوجني إلى تركيا، كان قد تم منح الإذن بالمغادرة في 28 أغسطس، لكن تأخرت مغادرة السفينة.

وقام مختصو مركز التنسيق المشترك يوم الاثنين، بتفتيش 8 سفن، ومن المتوقع أن يتم فحص 6 سفن أخرى يوم الثلاثاء