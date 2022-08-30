المنتخب اليمني يتأهل رسميا إلى ربع نهائي كأس العرب للناشئين

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تأهل المنتخب اليمني للناشئين إلى ربع نهائي كأس العرب للناشئين بعد تعادله الإيجابي بهدف لهدف في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم الإثنين في الجزائر.
وتأهل المنتخب اليمني للناشئين إلى ربع نهائي بطولة كأس العرب للناشئين، متصدرا المجموعة الثانية بخمس نقاط وبفارق الأهداف.
فيما تأهل المنتخب التونسي من المجوعة الثانية التي تضم اليمن وتونس وليبيا وعمان، تأهل التونسي بعد فوزه على نظيره العماني بهدفين مقابل هدف، وبرصيد خمس نقاط، ويأتي في المرتبة الثانية، بعد اليمن الذي تصدر المجموعة بفارق الأهداف.