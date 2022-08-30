صحيفة سعودية توبخ«الإنتقالي»بشأن تمردة على مهام «الرئاسي» : مجلس القيادة طوق النجاة

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أعتبرت صحيفة عكاظ السعودية بأن تشكيل مجلس القيادة الرئاسي اليمني بقيادة الدكتور رشاد العليمي في 7 أبريل 2022 بمثابة طوق النجاة والفرصة الأخيرة لإنهاء الأزمة اليمنية بصلاحياته الواسعة على المستويين الداخلي والخارجي.
وقالت صحيفة عكاظ السعودية في افتتاحيتها اليوم الإثنين بان المأمول هو الالتفاف حول مجلس القيادة الرئاسي، وتنفيذ كل ما تم الاتفاق عليه، حتى لا يذهب من يماطلون ويتهربون في خانة المعرقلين أو المتماهين مع من يسعون لتعطيل عمل المجلس والتمرد على مهماته ومسؤولياته"( في إشارة الى تمرد مليشيا الانتقالي على مهام مجلس القيادة الرئاسي).
وأشارت عكاظ إلى أنه لا بد من هبّة يمنية حقيقية، تدفع نحو توحيد القوى العسكرية والأمنية، وتوجيهها نحو الحوثي العدو الأوحد، والمشروع الإيراني الخبيث، الذي يجد في أي اختلافات أو خلافات بين المكونات اليمنية ضالته، واستمرار تعنته وتمرده.
وأوضحت عكاظ أن ما يُجبر المليشيا الحوثية على الرضوخ لأي عملية سياسية، أو الخوف من أي مواجهة عسكرية هو الالتفاف حول مجلس القيادة الرئاسي، واعتباره المفوض الوحيد باتخاذ القرارات العسكرية والأمنية، وما عدا ذلك سيكون عبثاً لا يخدم القضية اليمنية.