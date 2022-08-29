هزة جديدة في مكتب محافظ شبوة نتيجة إستقالة هذه الشخصية - رفض أسلوب التطبيل والتمجيد

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أعلن الصحافي اليمني ابراهيم صالح مجور استقالته من عمله كمدير للمكتب الإعلامي لمحافظ شبوة عوض بن الوزير العولقي.
وأوضح مجور في مذكرة استقالته بأن سبب استقالته يعود إلى وجود تباين واسع في وجهات النظر المهنية حول الصياغة الصحافية .
وكشف مصدر مطلع أن الإعلامي إبراهيم مجور حرص على الالتزام بالمهنية خلال فترة عمله كمدير للمكتب الإعلامي لمحافظ شبوة في الفترة الماضية وانتهج أسلوب الواقعية بين صياغة عبارات الخبر ومدى انسجامها مع حقيقة المشاريع المنفذة على أرض الواقع حرصا منه على المهنية والمصداقية التي ينتهجها أسلوبا له في رسالته الإعلامية.
وكشف المصدر نفسه أن أسلوب مجور في الصياغة والنشر لم يرق ولم يناسب القائمين على مكتب المحافظ والمشرفين الإعلاميين الذين مارسوا ضغوط كبيرة على مجور لتعديل أسلوبه في الكتابة والنشر والزامه بصياغه معينة وعبارات تمجيدية وألفاظ مبالغ فيها في تغطية ونشر اخبار المحافظ وشؤون المحافظة مما دفع بمجور الى اختيار طريق الاستقالة والحفاظ على مكانته الإعلامية وموقعه بعيدا عن أسلوب التطبيل والتمجيد ونسج عبارات الاطراء التي لا يجيدها بحسب المصدر .
مأرب برس يعيد نشر نص استقالة الصحفي مجور :
أعلن انسحابي من المهام الموكلة لي كَمسؤول عن "المكتب الإعلامي لِمحافظ شبوة"، بسبب وجود التباين الواسع في وجهات النظر المهنية حول الصياغة الصِّحافية.
حيث كان لي شرف المسؤولية؛ بِمُمارسة مهام "السكرتير الصُحافيّ لِمحافظ شبوة" لِمُدة 176 يومًا، تلبيةً للدعوة الكريمة وخدمةً لِلمحافظة.
وأتقدم بالشكر الجزيل "لِلشيخ/ عوض ابن محمد الوزير العولقي" لِما كان يوليه من اهتمام وتقدير كبيرين، حيث قد اجتهدنا واستمتعنا بالعمل معه؛ قولًا وفعلًا.
شاكرًا الزملاء الصحفيين، والإعلاميين، لما كانوا يولونه من اهتمام بِتغطية المواد الرسمية؛ ونشرها عبر الصحف الورقية - الإلكترونية، والقنوات التلفزيونية.
إبراهيم بِن صالح مُجوَّر.
صِحافيٌّ يَمني.