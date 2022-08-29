صحيفة سعودية توبخ«الإنتقالي»بشأن تمردة على مهام «الرئاسي» : مجلس القيادة طوق النجاة هزة جديدة في مكتب محافظ شبوة نتيجة إستقالة هذه الشخصية - رفض أسلوب التطبيل والتمجيد اللحظة الأولى بعد توقيع الاتفاق النووي.. إيران تستعد لإغراق سوق النفط يوم ساخن في العراق.. بغداد بحالة طوارئ قصوى ومخاوف من حرب أهلية لقاء عسكري «إماراتي سعودي»بشأن تطورات تمرد الانتقالي على التوافق الوطني الإمارات تكشف عن مبلغ ترليوني كودائع في بنوك الإمارات بعد تجاهل الأمم المتحدة للإنتهاكات.. اللجنة العسكرية الحكومية تعلق مشاركتها في المحادثات الجارية عمان توقعات مركز الأرصاد في اليمن للطقس خلال الساعات الـ24 القادمة عشرات القتلى والجرحى من الطرفين.. مصدر عسكري يتحدث عن هجوم واسع للحوثيين استمر نحو 10 ساعات ويكشف نتائج وحصيلة ما حدث بيان عاجل للحكومة اليمنية بعد هجوم حوثي عنيف وغير مسبوق استهدف الشريان الوحيد الرابط بين تعز وعدن
قالت وكالة الانباء السعودية ان قائد القوات المشتركة للتحالف الذي تقوده الرياض الفريق الأول الركن مطلق الأزيمع، اجتمع اليوم الاثنين بقائد العمليات المشتركة للقوات الاماراتية اللواء الركن صالح العامري، للبحث في سير العمليات العسكرية في الداخل اليمني.
ولم تورد الوكالة السعودية اى تفاصيل اضافية حول ما دار في الاجتماع، باسثناء انه تم الاطلاع خلاله على الموقف العام ومختلف التفاصيل الميدانية لمسرح العمليات.
وتعد الامارات شريك في التحالف العسكري الذي تقودة السعودية لدعم الحكومة المعترف بها، ضد الحوثيين في اليمن منذ مارس 2015.
ويأتي اللقاء السعودي الإماراتي للتباحث بشأن تنمر وتمرد المجلس الانتقالي المدعوم إمارتيا على اغلب قرارات مجلس القيادة الرئاسي وقيامة بعمليات عسكرية خارج إطار التوافق الوطني.