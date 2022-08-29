لقاء عسكري «إماراتي سعودي»بشأن تطورات تمرد الانتقالي على التوافق الوطني

الإثنين 29 أغسطس-آب 2022 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - وكالات

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قالت وكالة الانباء السعودية ان قائد القوات المشتركة للتحالف الذي تقوده الرياض الفريق الأول الركن مطلق الأزيمع، اجتمع اليوم الاثنين بقائد العمليات المشتركة للقوات الاماراتية اللواء الركن صالح العامري، للبحث في سير العمليات العسكرية في الداخل اليمني.

ولم تورد الوكالة السعودية اى تفاصيل اضافية حول ما دار في الاجتماع، باسثناء انه تم الاطلاع خلاله على الموقف العام ومختلف التفاصيل الميدانية لمسرح العمليات.

وتعد الامارات شريك في التحالف العسكري الذي تقودة السعودية لدعم الحكومة المعترف بها، ضد الحوثيين في اليمن منذ مارس 2015.

ويأتي اللقاء السعودي الإماراتي للتباحث بشأن تنمر وتمرد المجلس الانتقالي المدعوم إمارتيا على اغلب قرارات مجلس القيادة الرئاسي وقيامة بعمليات عسكرية خارج إطار التوافق الوطني.