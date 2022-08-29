بعد تجاهل الأمم المتحدة للإنتهاكات.. اللجنة العسكرية الحكومية تعلق مشاركتها في المحادثات الجارية عمان

الإثنين 29 أغسطس-آب 2022 الساعة 06 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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علقت اللجنة العسكرية الحكومية المشاركة في المحادثات الجارية في العاصمة الأردنية عمان بهدف تعزيز الرقابة على الخروقات وتشكيل غرف عمليات مشتركة على مستوى الجبهات في جميع انحاء البلاد.

وأوضحت اللجنة في بيان لها ان هذا التعليق يأتي نتيجة لقيام الميليشيات الحوثية بشن هجوم عسكري واسع في محافظة تعز نتج عنه عشرات القتلى والجرحى، وكان هذا الهجوم يستهدف اغلاق اخر شريان رئيسي يغذي مدينة تعز المحاصرة منذ سبع سنوات.

ياتي هذا ايضا في ظل استمرار الخروقات اليومية للهدنة باستخدام الطيران المسير والصواريخ الباليستية والتحشيد المستمر وغيرها من الاعمال العسكرية التي ذهب ضحيتها مئات القتلى والجرحى خلال فترة الهدنة.

وقالت اللجنة ان تعليقها لمشاركتها سيستمر حتى "اشعار اخر".

وطالبت اللجنة الامم المتحدة ممثلة بمبعوثها الخاص لليمن هانس جروند برج للاضطلاع بواجباته تجاه هذه الممارسات والجرائم التي تقوم بها مليشيا الحوثي وان يوضح للعالم حقيقة التعنت الحوثي والاساليب الملتوية التي يمارسها في التملص من التزاماته بالهدنة الانسانية.