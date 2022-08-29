توقعات مركز الأرصاد في اليمن للطقس خلال الساعات الـ24 القادمة

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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الاثنين هطول مزيد من الأمطار المتفاوتة الشدة، على عدة محافظات، ورياحاً شديدة السرعة تعمل على اضطراب البحر وارتفاع الموج خلال الـ 24 ساعة القادمة.
وذكر المركز في نشرته، أنه من المتوقع هطول أمطار متفاوتة الشدة ترافقها العواصف الرعدية على أجزاء من المرتفعات الجبلية لمحافظات لحج، الضالع، تعز، إب ، البيضاء وريمة.
وأشار إلى احتمال هطول أمطار متفرقة على أجزاء من المرتفعات الجبلية لمحافظات صعدة ، المحويت ، حجة وغرب محافظات صنعاء ،عمران وذمار.
وحسب المركز يمتد هطول الأمطار ليشمل أجزاء من الصحارى والهضاب الداخلية لمحافظات أبين، شبوة، الجوف، مأرب وحضرموت والسواحل الغربية لمحافظات حجة، الحديدة ، تعز، لحج وأجزاء من السواحل الجنوبية لمحافظات عدن، أبين، شبوة .
ومن المحتمل أن تكون الرياح شديدة السرعة في أرخبيل سقطرى تتراوح ما بين 30-40 عقدة، بينما تتراوح بين 15-25 عقدة في خليج عدن والشريط الساحلي الشرقي والجنوبي .
وحذر المركز المواطنين من جريان السيول في الشعاب والوديان ومن الانهيارات الطينية والصخرية ومن التدني في مدى الرؤية الافقية في الطرقات والمنعطفات الجبلية بسبب الأمطار والسحب المنخفضة والضباب ، مؤكداً ضرورة الاحتماء من العواصف الرعدية .
كما حذر مرتادي البحر والصيادين في أرخبيل سقطرى وخليج عدن والشريط الساحلي الشرقي والجنوبي من اضطراب البحر وارتفاع الموج .
وأفاد المركز بهطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة خلال الـ 24 ساعة الماضية وكانت خارج نطاق محطات الرصد الجوي.