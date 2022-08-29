عشرات القتلى والجرحى من الطرفين.. مصدر عسكري يتحدث عن هجوم واسع للحوثيين استمر نحو 10 ساعات ويكشف نتائج وحصيلة ما حدث

الإثنين 29 أغسطس-آب 2022 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-تغطية خاصة

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قتل 23 من مليشيات الحوثي الانقلابية، وجرح 30 آخرين، بعد هجوم واسع للمليشيات على مواقع الجيش الوطني غرب مدينة تعز، اندلعت على اثره اشتباكات عنيفة بحسب مصدر عسكري رسمي.

وقال المصدر العسكري بمحور تعز اليوم الاثنين، أن مليشيا الحوثي شنت هجوما على مواقع الجيش في الكربة والذئاب، وتباب الصغير، والمضيض والراعي في منطقة ميلات التابعة لمديرية جبل حبشي.

وبدأ الهجوم مساء امس واستمر حتى فجر اليوم الاثنين.

المصدر اكد أن أبطال الجيش الوطني تمكنوا من صد الهجوم وتكبيد المليشيات 23 قتيلا، ونحو 30 جريحا بينهم قيادات ميدانية .

واشار الى أن الهجوم استمر نحو 10 ساعات، وصاحبه قصف عنيف بمختلف الأسلحة شنته مليشيا الحوثي على مواقع الجيش الوطني و القرى المأهولة بالسكان في منطقة الضباب في خرق واضح للهدنة الأممية.

في المقابل أسفر الهجوم عن استشهاد 10 جنود وجرح 7 آخرين، وفق وكالة سبأ الرسمية.