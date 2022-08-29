بيان عاجل للحكومة اليمنية بعد هجوم حوثي عنيف وغير مسبوق استهدف الشريان الوحيد الرابط بين تعز وعدن

الإثنين 29 أغسطس-آب 2022 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-عدن

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اعتبرت الحكومة اليمنية الهجوم الحوثي الأخير على مواقع للجيش ومناطق للمدنيين في منطقة الضباب بمحافظة تعز، تحدٍ صارخ، وقالت انها لن تسمح باستمرار عبث المليشيات، وفق بيان رسمي.

وشنت مليشيات الحوثي الانقلابية مساء أمس الأحد هجوما عنيفا على منطقة الضباب غرب مدينة تعز، استمر حتى فجر اليوم الإثنين في محاولة للسيطرة على المنطقة لقطع الشريان الوحيد الذي يربط مدينة تعز بمحافظة عدن.

وأسفر الهجوم عن استشهاد 10 جنود وجرح 7 آخرين، في الوقت الذي تنصب فيه جهود المجتمع الدولي والأمم المتحدة لتثبيت وتوسيع الهدنة الإنسانية والبناء عليها لاستئناف الجهود السياسية وتحقيق السلام في اليمن.

وقال بيان لوزارة الخارجية "إن الحكومة وهي تنظر إلى الهجوم كتحد صارخ لكل المبادرات والمساعي الرامية لإنهاء الحرب وتحقيق السلام، ومحاولة لتقويض جهود تمديد وتوسيع الهدنة الإنسانية ولإطباق الحصار على مدينة تعز المحاصرة فعلا منذ سبعة سنوات، والتي ترفض مليشيات الحوثي الوفاء بالتزامها بفتح الطرق الرئيسية منها واليها، وبأنها لن تسمح لمليشيات الحوثي باستمرار خروقاتها وعبثها واستغلالها للهدنة والاستفادة من التزام الجانب الحكومي بتنفيذ بنود الهدنة لتحقيق أهداف عسكرية وسياسية على حساب خيارات اليمنيين وتطلعاتهم الى السلام والاستقرار وتحمل المليشيات الحوثية عواقب ذلك".

واضاف البيان "ومع هذا التصعيد الخطير تدعو الحكومة المبعوث الدولي إلى تحمل مسئولياته، وإدانة هذه الأعمال الإجرامية التصعيدية لجماعة الحوثي في تعز خاصة، وأنها تأتي في ظل تواجد الفريق العسكري في العاصمة الاردنية تحت رعايته لمناقشة ضمان الالتزام بوقف إطلاق النار ومنع الخروقات العسكرية للهدنة".

كما دعت الحكومة المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته بموجب القانون الدولي والمواثيق الدولية لتحمل مسئولياته بموجب القانون الدولي والمواثيق الدولية.

وكان مصدر عسكري بمحور تعز قال في وقت سابق اليوم الاثنين أن أبطال الجيش الوطني تمكنوا من صد الهجوم وتكبيد المليشيات 23 قتيلا، ونحو 30 جريحا بينهم قيادات ميدانية .