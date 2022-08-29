بيان نعي من الرئيس العليمي الى الشعب اليمني أبرز ثلاثة سيناريوهات متوقعة لمباراة اليمن مع ليبيا وحسابات التأهل جماعة الحوثي تقول أن إريتريا اختطفت 139 صيادا يمنيا واقتادهم لمعسكرات التعذيب ما لا تعرفه عن المناضل الكبير محمد الفسيل.. أول صوت جمهوري صدح بالبيان رقم واحد وأصغر سجين في زنازين الإمامة بوتين يخاطب الدول الإسلامية ويكشف عن تطور العلاقات معها درسة حديثة تكشف العلامات المميزة لسرطان الغدة الدرقية موعد مباراة اليمن وليبيا في بطولة كأس العرب للناشئين 2022 والقنوات الناقلة للمباراة تجدد المعارك واشتباكات طاحنة بين الجيش الوطني والحوثيين في تعز رغم الهدنة ضربة إسرائيلية غربي سوريا.. كشف رواية جديدة لما حدث قبل دخوله حيز التنفيذ.. هذه مراحل تنفيذ الاتفاق النووي
يدخل المنتخب اليمني للناشئين، مباراته (العاشرة مساء اليوم الاثنين) امام المنتخب الليبي، وعينه على حصد الثلاث نقاط وتصدر مجموعته الثانية،ليضمن التأهل الى ربع نهائي كأس العرب تحت سن 17 عام، الجارية في الجزائر.
وتتصدر اليمن المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط وبفارق الأهداف عن ليبيا(+3) .
ويحتاج المنتخب اليمني للفوز او التعادل للتأهل الى الدور القادم من البطولة، بغض النظر عن نتيجة المباراة الاخرى بين تونس وعمان التي تقام بذات التوقيت.
فيما يلي أبرز ثلاثة سيناريوهات متوقعة لمباراة اليمن وليبيا وفرص التأهل للدور القادم:
السيناريو الأول: فوز اليمن على ليبيا والتأهل كمتصدرة للمجموعة، وبذلك تتجنب اليمن مواجهة منتخب الجزائر متصدر المجموعة الاولى.
السيناريو الثاني: تعادل اليمن مع ليبيا وفوز تونس على عمان بفارق اهداف كبير، في هذه الحالة تتصدر تونس المجموعة برصيد (5 نقاط) وتتأهل اليمن في المركز الثاني (5 نقاط) ، لتواجه الجزائر في ربع النهائي، اما اذا فازت تونس بفارق اهداف قليل وتعادلت اليمن مع ليبيا فستتاهل اليمن كمتصدرة للمجموعة، وينظر في فارق الأهداف لحسم المتأهل بين تونس وليبيا ، حيث ستتساوى المنتخبات الثلاثة في النقاط (5 لكل منتخب) وفارق الاهداف سيحدد هوية المتأهل .
السيناريو الثالث: خسارة اليمن من ليبيا وفوز تونس على عمان، بهذه النتيجة تتراجع اليمن للمركز الثالث وتغادر البطولة رسميا، وتتاهل ليبيا وتونس، اما اذا خسرت اليمن وخسرت تونس او تعادلت مع عمان فالتأهل سيكون من نصيب اليمن حتى وان خسرت من ليبيا.