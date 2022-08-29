أبرز ثلاثة سيناريوهات متوقعة لمباراة اليمن مع ليبيا وحسابات التأهل

الإثنين 29 أغسطس-آب 2022 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-خاص

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يدخل المنتخب اليمني للناشئين، مباراته (العاشرة مساء اليوم الاثنين) امام المنتخب الليبي، وعينه على حصد الثلاث نقاط وتصدر مجموعته الثانية،ليضمن التأهل الى ربع نهائي كأس العرب تحت سن 17 عام، الجارية في الجزائر.

وتتصدر اليمن المجموعة الثانية برصيد 4 نقاط وبفارق الأهداف عن ليبيا(+3) .

ويحتاج المنتخب اليمني للفوز او التعادل للتأهل الى الدور القادم من البطولة، بغض النظر عن نتيجة المباراة الاخرى بين تونس وعمان التي تقام بذات التوقيت.

فيما يلي أبرز ثلاثة سيناريوهات متوقعة لمباراة اليمن وليبيا وفرص التأهل للدور القادم:

السيناريو الأول: فوز اليمن على ليبيا والتأهل كمتصدرة للمجموعة، وبذلك تتجنب اليمن مواجهة منتخب الجزائر متصدر المجموعة الاولى.

السيناريو الثاني: تعادل اليمن مع ليبيا وفوز تونس على عمان بفارق اهداف كبير، في هذه الحالة تتصدر تونس المجموعة برصيد (5 نقاط) وتتأهل اليمن في المركز الثاني (5 نقاط) ، لتواجه الجزائر في ربع النهائي، اما اذا فازت تونس بفارق اهداف قليل وتعادلت اليمن مع ليبيا فستتاهل اليمن كمتصدرة للمجموعة، وينظر في فارق الأهداف لحسم المتأهل بين تونس وليبيا ، حيث ستتساوى المنتخبات الثلاثة في النقاط (5 لكل منتخب) وفارق الاهداف سيحدد هوية المتأهل .

السيناريو الثالث: خسارة اليمن من ليبيا وفوز تونس على عمان، بهذه النتيجة تتراجع اليمن للمركز الثالث وتغادر البطولة رسميا، وتتاهل ليبيا وتونس، اما اذا خسرت اليمن وخسرت تونس او تعادلت مع عمان فالتأهل سيكون من نصيب اليمن حتى وان خسرت من ليبيا.