بيان نعي من الرئيس العليمي الى الشعب اليمني أبرز ثلاثة سيناريوهات متوقعة لمباراة اليمن مع ليبيا وحسابات التأهل جماعة الحوثي تقول أن إريتريا اختطفت 139 صيادا يمنيا واقتادهم لمعسكرات التعذيب ما لا تعرفه عن المناضل الكبير محمد الفسيل.. أول صوت جمهوري صدح بالبيان رقم واحد وأصغر سجين في زنازين الإمامة بوتين يخاطب الدول الإسلامية ويكشف عن تطور العلاقات معها درسة حديثة تكشف العلامات المميزة لسرطان الغدة الدرقية موعد مباراة اليمن وليبيا في بطولة كأس العرب للناشئين 2022 والقنوات الناقلة للمباراة تجدد المعارك واشتباكات طاحنة بين الجيش الوطني والحوثيين في تعز رغم الهدنة ضربة إسرائيلية غربي سوريا.. كشف رواية جديدة لما حدث قبل دخوله حيز التنفيذ.. هذه مراحل تنفيذ الاتفاق النووي
قالت جماعة الحوثي، إن السلطات الإريترية اختطفت 139 صيادا يمنيا أثناء ممارستهم الاصطياد في المياه البحرية اليمنية بالبحر الأحمر.
وذكرت الهيئة العامة للمصائد السمكية في البحر الأحمر التابعة للحوثيين امس الاحد، أن الصيادين المختطفين هم من أبناء مديريتي المخا محافظة تعز، والخوخة محافظة الحديدة، بينهم 23 صيادا لم يتجاوزون السن القانونية، كانوا جميعهم يمارسون الصيد في المياه الإقليمية اليمنية.
وأشار بيان الهيئة، إلى أن المحتجزين اليمنيين تم اقتيادهم إلى أحد معسكرات التعذيب بالسواحل الإرتيرية.
ولم يصدر أي تعليق من جانب الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً بهذا الشأن.