جماعة الحوثي تقول أن إريتريا اختطفت 139 صيادا يمنيا واقتادهم لمعسكرات التعذيب

الإثنين 29 أغسطس-آب 2022 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

عدد القراءات 322

قالت جماعة الحوثي، إن السلطات الإريترية اختطفت 139 صيادا يمنيا أثناء ممارستهم الاصطياد في المياه البحرية اليمنية بالبحر الأحمر.

وذكرت الهيئة العامة للمصائد السمكية في البحر الأحمر التابعة للحوثيين امس الاحد، أن الصيادين المختطفين هم من أبناء مديريتي المخا محافظة تعز، والخوخة محافظة الحديدة، بينهم 23 صيادا لم يتجاوزون السن القانونية، كانوا جميعهم يمارسون الصيد في المياه الإقليمية اليمنية.

وأشار بيان الهيئة، إلى أن المحتجزين اليمنيين تم اقتيادهم إلى أحد معسكرات التعذيب بالسواحل الإرتيرية.

ولم يصدر أي تعليق من جانب الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً بهذا الشأن.