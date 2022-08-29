تجدد المعارك واشتباكات طاحنة بين الجيش الوطني والحوثيين في تعز رغم الهدنة

الإثنين 29 أغسطس-آب 2022 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس_ متابعات

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اندلعت اشتباكات عنيفة مساء الأحد، بين قوات الجيش الوطني ومسلحي جماعة الحوثي في محافظة تعز، جنوب غرب البلاد، رغم سريان الهدنة الأممية المعلن تمديدها للمرة الثالثة، مطلع الشهر الحالي.

وذكر المركز الإعلامي لمحور تعز أن قوات الجيش والمقاومة الشعبية خاضت اشتباكات عنيفة مع مليشيا الحوثي، في منطقة الضباب، غرب مدينة تعز.

وقال المركز التابع للجيش؛ إن الاشتباكات اندلعت إثر محاولة مجاميع حوثية التسلل إلى منطقة الضباب في المدخل الغربي لمدينة تعز، حيث يمر منها طريق رئيسي وحيد تسيطر عليه القوات الحكومية، يربط مركز المدينة بالمديريات الأخرى.

وأسفرت الاشتباكات وفقا لمركز إعلام الجيش، عن مقتل جندي وإصابة 3 أخرين. كما أفاد بأن الدفاعات الجوية للجيش، تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة تابعة للحوثيين في تلة منيف، شرقي تعز.

من جانبه، اتهم الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني، عميد ركن، عبده مجلي، جماعة الحوثي باستغلال الهدنة الأممية المعلنة للمرة الثالثة مطلع آب/أغسطس الجاري، "بشكل همجي".

وقال مجلي في إيجاز صحفي، الأحد؛ إن قوات الجيش ملتزمة التزاما تاما بوقف إطلاق النار، وفقا للهدنة الأممية، فيما تواصل مليشيا الحوثي الإيرانية، تصعيدها، وتستهدف المواقع العسكرية والأعيان المدنية التي نتج عنها مقتل وإصابة العشرات من قواتنا والمدنيين، وإلحاق الأضرار المادية بالمنشآت والمنازل السكنية.

وأشار المسؤول العسكري اليمني: "منذ بداية الهدنة الأممية المعلنة للمرة الثالثة في الثاني من آب/ أغسطس الجاري، ارتكب المليشيا الحوثية ألف و400 و36 خرقا خلال ستة وعشرين يوما، في جبهات ومحاور القتال كافة بمحافظات مأرب وتعز والجوف وحجة والضالع والحديدة وأبين وصعدة، (شرق وجنوب وغرب وشمال البلاد)".

وحسب الناطق باسم الجيش اليمني، فإن الخروقات الحوثية تنوعت ما بين استحداث متارس وخنادق وتحصينات واستهداف مواقع الجيش بسلاح المدفعية والأسلحة المتوسطة وبالعيارات المتنوعة ونشر القناصين، بالإضافة إلى استهداف المواقع العسكرية بالطائرات المسيّرة المتفجرة والحاملة للقذائف والقنابل، ما نتج عنها مقتل وإصابة عدد من الجنود.

وأكد العميد مجلي أن الحوثيين دفعوا بـ 40 مركبة محملة بالعتاد والعناصر إلى مختلف مواقع القتال في جبهات محافظة مأرب، موضحا أن قوات الجيش صدت عمليات التسلل والاعتداءات الحوثية كافة، في جبهات جنوب المحافظة، وجبهتي الكسارة ورغوان، وكبدتها خسائر في الأرواح العتاد.

ولفت إلى أن المليشيات الحوثية دفعت كذلك بـ13 مركبة وعربتين مدرعتين ودبابة إلى مواقعها في جبهات مدينة تعز (المركز الإداري للمحافظة التي تحمل الاسم ذاته)، وجبهتي الأقروض والبرح، جنوب وجنوب غربي المحافظة.