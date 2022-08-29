بينها هارفارد وكلية لندن.. إليك أفضل 5 جامعات مالية في العالم

الإثنين 29 أغسطس-آب 2022 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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مع تنامي دور الصناعة المالية للمجتمع البشري، وزيادة تعقيدها أكثر مع تطور الأدوات وتوسعها، مع تأثير شامل على كل جزء من حياتنا.

فإن إدارة مثل هذه الصناعة العملاقة ليست مهمة يسيرة؛ حيث ستحتاج إلى خبراء ومهنيين متخصصين للقيام بمهام مالية معقدة.

سواء كانت مجرد وظيفة إدخال بيانات أو إجراء عملية تدقيق معقدة، فهناك الكثير مما يجب تعلمه وفعله وتكراره.

ومن ثم، فإن الصناعة دائماً ما تبحث عن أولئك الذين لديهم خلفية أكاديمية ممتازة في العلوم المالية.

وكلما كانت جامعتك أفضل، كانت فرصك في الحصول على وظيفة بدخل عال أفضل. لذا تم جمع أفضل 5 جامعات في مجال التمويل في العالم، وفقاً لما جمعته مجلة "الرؤساء التنفيذيين"، لدور خريجيها بعد إنهاء دورتهم التعليمية، واطلعت عليه "العربية.نت"

جامعة هارفارد، الولايات المتحدة الأميركية تعد الجامعة عضو متميز في رابطة اللبلاب Ivy League، كما أن جامعة هارفارد لا تحتاج إلى مقدمة. إذ يعرف العالم أنها الأرضية التأسيسية للعديد من الشخصيات العظيمة - كل ذلك بفضل تاريخها القديم والتزامها بالتعليم وشبكة الخريجين الداعمة للغاية. كما أن تنظيمها الأكاديمي متنوع ومتعدد التخصصات.

مليارات الأثرياء في أميركا تتلاشى بعد حديث هذا الرجل 8 دقائق فقط! قصص اقتصادية ثرواتمليارات الأثرياء في أميركا تتلاشى بعد حديث هذا الرجل 8 دقائق فقط! وهناك 10 كليات إلى جانب معهد أبحاث يسمى معهد رادكليف للدراسات المتقدمة.

فهي موطن لأكبر نظام مكتبات في العالم. يجب على المهتمين بالبحث في العلوم المالية أن يلاحظوا أن ناتجها البحثي مرتفع للغاية، وأن برامج الدكتوراه مشهورة عالمياً. معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT)، الولايات المتحدة الأميركية من المعروف أن معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا يتمتع بجو ريادي غني للغاية، وهذا واضح من حقيقة أن العديد من خريجيها قد انتهى بهم الأمر بتأسيس شركات كبيرة في جميع أنحاء العالم. لذا، ستكون الدراسة هناك بالتأكيد ترقية هائلة لأحلامك لتصل إلى مستوى كبير في القطاع المالي.

وعلى أي حال، هناك العديد من المدارس داخل مؤسستها، على الرغم من أن المدرسة الأكثر شعبية هي كلية الهندسة. فإن الجامعة تتضمن مدارس أخرى، مثل مدرسة سلون للإدارة وكلية العلوم الإنسانية.

وينظم المعهد، حاضنة أعمال تسمى (MIT Bootcamps) التي تشجع الطلاب على اقتراح مشروع في غضون أسبوع. جامعة ستانفورد، الولايات المتحدة الأميركية تُعرف جامعة ستانفورد رسمياً باسم جامعة ليلاند ستانفورد جونيور، وهي جامعة خاصة نخبوية تأسست في عام 1885.

هناك 7 مدارس منها 3 منظمة فيما يصل إلى 40 قسماً. وتقدم برامج للحصول على درجات علمية في التعليم والطب والقانون وبالطبع المالية.

والأهم من ذلك، أن الجامعة مشهورة بميولها الأكاديمية والبحثية الموجهة نحو الأعمال. جامعة أكسفورد، المملكة المتحدة تتمتع جامعة أكسفورد بسمعة تاريخية في تقديم دورات شاملة وعالية الجودة في العلوم المالية.

لقد كانت تعمل بشكل مستمر منذ ما يقرب من 925 عاماً وتستمر في البناء على مكانتها الهائلة بالفعل كمؤسسة تعليمية رائدة ذات أبعاد عالمية.

وتتكون من 39 كلية، وهناك العديد من الدورات التدريبية للاستفادة منها، مثل القانون، والعلوم الإنسانية، والأعمال التجارية، وما إلى ذلك.

كما أن هناك أيضاً العديد من المعاهد والمراكز البحثية تحت رعايتها مثل معهد البيانات الضخمة ومركز دراسة الاقتصادات الأفريقية.

وهي جزء من مجموعة راسل والتحالف الدولي لجامعات الأبحاث وG5. علاوة على ذلك، فهي عضو محترم في المثلث الذهبي.

كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية (LSE) قامت LSE ببناء سمعتها بناءً على دوراتها في الإدارة، على الرغم من أنها وسعت عروضها الأكاديمية إلى مجموعة من المجالات.

وفي الوقت الحاضر، يعمل 25 قسماً ومعهداً أكاديمياً على تبادل المعرفة متعدد التخصصات.

لذلك، في حين أن كلية لندن للأعمال مخصصة فقط لتعليم العلوم الاجتماعية، فإنها تغطي الكثير من التخصصات، لا سيما تلك المتعلقة بالاقتصاد والأعمال