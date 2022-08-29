برشلونة يضرب بلد الوليد برباعية في الدوري الإسباني

الإثنين 29 أغسطس-آب 2022 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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قفز برشلونة لوصافة ترتيب الدوري الإسباني بفوزه السهل على ضيفه بلد الوليد بنتيجة 4-0.

المباراة جمعت الفريقين، مساء الأحد، على ملعب "كامب نو" معقل برشلونة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإسباني.

وشهدت الدقيقة 24 من عمر المباراة، تسجيل برشلونة لهدف التقدم عن طريق البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

وفي الدقيقة 43، سجل الإسباني الشاب بيدري هدف برشلونة الثاني في المباراة من تسديدة رائعة.

ليفاندوفسكي واصل تألقه، وسجل هدفه الثاني في المباراة والثالث لبرشلونة بتسديدة على طريقة "ركلة العقرب" بالدقيقة 65.

وقبل النهاية، سجل سيرجي روبرتو هدف برشلونة الرابع في المباراة، تحديدا في الدقيقة 91 من عمر اللقاء.

وبتلك النتيجة، رفع برشلونة رصيده إلى 7 نقاط في وصافة ترتيب الدوري الإسباني بفارق الأهداف عن فياريال الثالث، وبنقطتين خلف ريال بيتيس المتصدر.

على الجانب الآخر، فإن بلد الوليد عقب هذه الهزيمة، استقر في المركز قبل الأخير برصيد نقطة يتيمة.