أول تعليق من الصين بعد مرور سفينتين حربيتين أمريكيتين مضيق تايوان

الإثنين 29 أغسطس-آب 2022 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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بعد تأكيد البحرية الأمريكية أن سفينتين حربيتين مرتا في مضيق تايوان، قال الجيش الصيني في بيانٍ مقتضب، اليوم الأحد، إنَّ قواته تراقب السفن البحرية الأمريكية، وبأنها “مستعدة للرد على أي استفزازات في المنطقة”.

الصين تُعلّق

وكانت البحرية الأمريكية أعلنت في وقتٍ سابق اليوم، أن طرادي الصواريخ الموجهة “يو إس إس أنتيتام” و”يو إس إس تشانسيلورزفيل”، عبرتا تايوان بشكل روتيني ووفقاً للقانون الدولي.

وأضافت: “أن عبور السفينتين يثبت التزام الولايات المتحدة بمنطقة حرة ومفتوحة في المحيطين الهندي والهادئ”.

توتر بين الصين وأمريكا

وفي السنوات الأخيرة بدأت سفن حربية أمريكية، وأحياناً سفن من دول حليفة مثل بريطانيا وكندا، تبحر عبر المضيق بشكل دائم، وهو ما يثير غضب بكين.

وبدأت الصين تدريبات عسكرية بالقرب من الجزيرة بعد زيارة أجرتها رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي في أوائل أغسطس/آب الجاري، وما زالت تلك التدريبات متواصلة.

وفي 12 أغسطس، أعلنت واشنطن عزمها على تعزيز العلاقات التجارية مع تايوان، مؤكدة حقها في التحرك بحرية جواً وبحراً في المضيق الذي يفصل الجزيرة عن الصين، رداً على سلوك بكين “الاستفزازي”.

وقالت إنَّ بكين استغلت زيارة بيلوسي “لشن حملة ضغط مكثفة على تايوان لمحاولة تغيير الوضع الراهن وتعريض السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان وفي المنطقة الأوسع للخطر”.

كما أعلنت حينها أن القوات الأمريكية ستؤكد حقها في استخدام المجال الجوي والبحري الدولي بين الصـين وتايوان، بما “يشمل عمليات عبور جوية وبحرية عادية عبر مضيق تايوان في الأسابيع المقبلة”.

وبعد نحو أسبوع من زيارة بيلوسي، زارت مجموعة من 5 مشرّعين أمريكيين آخرين تايوان، وردّ الجيش الصـيني بإجراء مزيد من التدريبات بالقرب من الجزيرة.

ووصلت السيناتورة مارشا بلاكبيرن، العضوة في لجنتي التجارة والقوات المسلحة بمجلس الشيوخ، إلى تايوان يوم الخميس الماضي، في ثالث زيارة أمريكية رفيعة المستوى هذا الشهر، في تحد لضغوط بكين لوقف مثل هذه الزيارات.

طائرات الجيش الصـيني تُحلّق قرب تايوان

في السياق، قالت وزارة الدفاع التايوانية، أمس السبت، إنها رصدت 21 طائرة وخمس سفن صينية تعمل حول تايوان.

وذكرت الوزارة أنه لم تعبر أي طائرة صينية خط الوسْط لمضيق تايوان، وهو خط فاصل غير رسمي بين الجانبين، وفق “رويترز”.

ويمثل هذا التطور الأحدث في سلسلة الإجراءات الصينية التي تقول تايوان إن بكين تنفذها بشكل متصاعد خلال الأسابيع الأخيرة.

ويوم الجمعة الماضي، قالت تايبيه إن 15 مقاتلة صينية حلقت عبر الخط الفاصل لمضيق تايوان.

يذكر أن بكين تعتبر تايوان جزءاً لا يتجزأ من أراضيها وتتوعد باستعادتها ولو بالقوة إذا لزم الأمر

بينما يعد مضيق تايوان مصدراً دائماً للتوتر العسكري منذ فِرَار حكومة جمهورية الصين المهزومة وقتها إلى تايوان عام 1949 بعد أن خسرت حرباً أهلية مع الشيوعيين، الذين أسسوا جمهورية الصين الشعبية.