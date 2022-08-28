حصاد خروقات الحوثي للهدنة خلال 26 يوماً

الأحد 28 أغسطس-آب 2022 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - متابعات

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اتهمت قوات الجيش الوطني، الأحد، جماعة الحوثي، بإرتكاب (1436) خرقاً خلال ستة وعشرون يوماً، في كافة جبهات ومحاور القتال بمحافظات مأرب وتعز والجوف وحجة والضالع والحديدة وأبين وصعدة.

جاء ذلك خلال إيجاز صحفي، للناطق الرسمي للقوات المسلحة، العميد الركن عبده مجلي، أكد فيه مقتل وإصابة العشرات من قوات الجيش بنيران الحوثيين خلال الهدنة التي تستمر حتى الثاني من أكتوبر القادم.

وقال مجلي، إن "قوات الجيش ملتزمة التزاماً تاماً بوقف إطلاق النار وفقاً للهدنة الأممية المعلنة للمرة الثالثة، وتوجيهات القيادة السياسية والعسكرية، لافتا إلى أن مليشيا الحوثي استغلت أيام الهدنة بشكل همجي".

وأضاف أن جماعة الحوثي، تواصل تصعيدها، وتستهدف المواقع العسكرية والأعيان المدنية وإلحاق الأضرار المادية بالمنشآت والمنازل السكنية إضافة إلى مواصلة الحصار وقطع الطرقات عن مدينة تعز مما يؤكد "تعنت ورفض المليشيا الحوثية للهدنة الأممية".

وأوضح أن عناصر الاستطلاع لقوات الجيش رصدت خلال الستة والعشرين يوماً الماضية في محافظة مأرب، ارتكاب المليشيا الحوثية (309) خرقاً للهدنة، في مناطق العمود و”الاعيرف” والردهة والفليحة في الجوبة جنوب المحافظة، وفي منطقة رغوان والمخدرة والمشجح وصرواح شمال غرب المحافظة.

وأفاد أن الخروقات الحوثية تنوعت بين استحداث متارس وخنادق وتحصينات واستهداف مواقع الجيش بسلاح المدفعية والأسلحة المتوسطة وبالعيارات المتنوعة ونشر القناصين، بالإضافة إلى استهداف مواقع الجيش بالطائرات المسيّرة المتفجرة والحاملة للقذائف والقنابل.

وأشار إلى أن قوات الجيش في محور تعز رصدت خلال الستة والعشرون يوماً الماضية، ارتكاب المليشيا الحوثية (359) خرقاً للهدنة في الجبهات الشرقية والغربية والشمالية الغربية.

وفي محافظة الحديدة قال بأن "المليشيات الحوثية ارتكبت الخروقات والانتهاكات حيث بلغ عددها خلال الأيام الماضية 424خرقاً للهدنة في مديرية حيس، شملت استهداف قرى آهلة بالسكان شرق المديرية بمختلف الأسلحة، والدفع بتعزيزاتها القتالية إلى مواقع في مختلف جبهات المحافظة.

ونوه إلى أن قوات الجيش في المنطقة العسكرية الخامسة، رصدت ارتكاب المليشيا الحوثية 217 خرقاً للهدنة في جبهتي عبس وحرض، فيما ارتكبت الجماعة 32 خرقا للهدنة في جبهات محافظة الضالع، وفقا لموقع الجيش.

وأشار إلى أن الجماعة ارتكبت 60 خرقا للهدنة في مختلف جبهات محافظة الجوف، و(15) خرقاً للهدنة في مختلف الجبهات القتالية، بمحافظة أبين، لافتا إلى أن المليشيا فجّرت عقبة حلحل بجبهة “لودر” مما أدى الى قطع الطريق “الذي يعد المنفذ الرئيسي بين محافظة البيضاء وأبين مما تسبب بتوقف حركة المسافرين”.