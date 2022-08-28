الدبيبة يتوعد : سنلاحق كل من تورط بعدوان طرابلس

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توعد رئيس حكومة الوحدة الليبية عبد الحميد الدبيبة، مساء الأحد، المتورطين بما أسماه "العداون على طرابلس" الذي وقع أمس السبت.
وقال في خطاب تلفزيوني: "سنلاحق كل من تورط في العدوان الأخير على طرابلس، من عسكريين ومدنيين، ساهموا بالعمل المباشر أو الدعم، وسنسعى لعدم إفلاتهم من العقاب".
وكشف الدبيبة أنه "تم تكليف وزارة الدفاع بإخراج المعسكرات من وسط المدينة"، مؤكدا أن "العدوان لن يتكرر داخل طرابلس مجددا"
. وأضاف: "أعطينا أوامر مباشرة بإزالة المقرات الأمنية من مصيف طرابلس وتحويلها إلى شواطئ عمومية، وإعادة مبنى الإذاعة إلى قطاع الإعلام".
ووجه الدبيبة رسائل إلى رئيس البرلمان عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، قائلا: "فشل مشروع الحكومة الموازية". وشدد على أن الانتخابات هو الطريق الوحيد أمام الليبيين، وأنه لا يريد إعادة ليبيا إلى الحرب.