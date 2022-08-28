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قوات الجيش تُسقط طائرة مسيرة للحوثيين

الأحد 28 أغسطس-آب 2022 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - متابعات
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تمكنت القوات الحكومية من إسقاط طائرة مسيرة تابعة لجماعة الحوثي، اليوم الأحد، في إحدى الجبهات بمحافظة تعز، جنوب غربي البلاد. وقال المركز الإعلامي لمحور تعز العسكري، إن الدفاعات الجوية للجيش والمقاومة الشعبية أسقطت طائرة مسيرة للحوثيين في عقبة منيف شرقي مدينة تعز. وتأتي هذه العملية، بالتزامن مع استمرارية الخروقات الحوثية للهدنة الأممية في مختلف جبهات القتال بمحافظة تعز، وسط حصار خانق تفرضه الجماعة على مدينة تعز منذ سبع سنوات.

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